回應中國經濟威脅論　澳總理：疫情調查非獵巫

澳洲政府上周呼籲世界衛生組織（WHO）成員國，支持獨立調查新冠肺炎起源與傳播，目前正在遊說世界各國領袖，受到中國外交部強烈抨擊。及後中國駐澳洲大使成競業指，中國人民或不買澳洲產品、不到澳洲留學，澳洲外長潘恩（Marise Payne）回應指，拒絕中國經濟脅迫。

澳洲總理莫理森今天再開腔回應事件，指獨立調查並非衝著中國而來，強調這項要求非常合理，「澳洲要做的並不是獵巫，這是一個奪走全球20萬人性命的病毒，重創全球經濟，造成的影響是非比尋常的，現在，讓全球對此展開獨立調查既合情也合理。」

早前成競業在專訪中表示，一般民眾可能會對為何喝澳洲葡萄酒和吃澳洲牛肉感到疑惑，又指未來中國觀光客對於到澳洲旅行會先三思。他又在專訪中表示，「學生家長也會想…（澳洲）這兒是否為把孩子送來求學的最佳地點。」

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！