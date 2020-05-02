若問近半世紀的「0」字尾年有何共通點？即想到的，就是衰退。據美國全國經濟研究所（NBER）記載，除2010年外，由1960年起至今的0字尾年，美國都有或將衰退。再想到的，就是戰爭。由1980年起，逢0或1字尾年都有出兵，且每次都是揮軍中東。今季應距蕭條不遠，剛好特朗普揚言會擊沉伊朗艦艇。又巧的是，這些年的在任或剛勝選總統皆共和黨。

大戰前均有次輪失業

經濟不好是否一定搵仗打，這點不敢講；但反過來說，若經濟夠好，則通常和平。的確，好地地無人會搵事搞的，近代的198x至1999和200x至2019都勉強算說得上。不過顯然，經此一疫，全球各地大規模倒閉失業，這幾十年好景已不易短時間內重臨。加上近廿年的第三、四次工業革命後，倒閉和失業後的行業或工種或就此一去不返。

這即是說，生計問題將會變得極之棘手。其實，查一戰開始的1914和二戰開始的1939年，美國失業率均曾次輪飈升：一戰前的飈升分別於1893和1908年，二戰前則1930和1938年。一輪失業失控固然大鑊，再多一輪已不難（敢）想像了。這兩戰前，兩輪失業潮相距八至十五年。很不幸地，剛十餘年前的2008年美國失業率才飆升過。

意識形態之爭日嚴重

且慢。失業、破產，最多還不是搶？推論不到國與國甚至全球打起來。的而且確，推論不到。經濟差頂多提供了打仗的養份，未必養得成一場仗，故經濟只是必要條件。那還有什麼充分條件會打得成仗呢？歸納歷史，大戰通常由一些自覺完美的狂人發起，要清洗、思想解放另一民族乃至國家，多數緣於骨子裏的信仰、宗教、主義之不同。

很明顯，這種意識形態決裂，當今也甚明顯。在西方與中東之間，各拜不同的神，不用問了，幾十年來都在打，何況近年油價暴瀉更令中東雪上加霜。至於西方與東方，本來後者未發迹，或暴發得來韜光養晦都好地地。近年不是了，怎樣囂張不用多贅。

中國都核試了。末日時鐘尚餘幾分鐘呀？

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