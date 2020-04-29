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Blue Bottle Coffee香港店今試業　外賣不設堂食

商業 15:23 2020/04/29

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Blue Bottle Coffee今日（29日）起終於進駐香港，網上可見今早約7時已有不少人排隊等候。（蕭寶玲攝）

「咖啡界Apple」的人氣咖啡店Blue Bottle Coffee今日（29日）起終於進駐香港，網上可見今早約7時已有不少人排隊等候。而截至下午約3時，有小編目測仍有逾70人排隊等候。而其社交網站的追蹤者更由昨日（28日）超過700名，激增至目前超過4,300名。

Blue Bottle Coffee香港店開幕　品牌成功有何秘訣？

據了解，新店在試業期間只接受外賣，不設堂食。並且會限制排隊人龍、在預設的相隔距離，以及最多4個認識的人一組，以減少社交接觸。同時，亦按港府的防疫措施，為每位排隊及進店的消費者探熱、需要配帶口罩才可入內，以及提供酒精搓手液。

【疫市營商】Blue Bottle Coffee進駐香港　中環店29日開幕

Blue Bottle Coffee更新Instagram，公布樓高兩層的店舖外貌，同樣主打簡約風格。而小編更發現，其中有不少單人座位，面向大街。座椅設計亦甚有個性，與學校的單人座位相若，不過以木材設計、相對簡約型格。

【新冠肺炎】Starbucks連升41季度首挫　全球同店銷售跌10%

責任編輯：馬意文

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