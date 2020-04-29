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【iReading】努力改變命運 日本名作家教中產如何不「下流」

環球政經 16:20 2020/04/29

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日本作者橘玲的成名作《洗錢》，以小說形式講述1,000億日圓如何從瑞士銀行到處「流轉」將黑錢洗白；之後他寫過的《殘酷世界的生存法則︰我的興趣能當飯吃嗎？》、《避稅天堂》等等，有人將他歸類為探討社會問題的作者，事實他寫的都跟經濟有關，他嘗試從經濟看社會問題。他自己也是資深投資者，他有本書叫《如何停止焦慮愛上投資︰股票+人生設計，追求真正的幸福》，就是教人海外投資。

近日他新書《上級國民/下級國民︰當加薪、買房、搭郵輪、談戀受、休長假永遠與你無關，還能怎麼辦？》也貫徹其風格，由經濟出發看社會問題。日本經歷逾20年的經濟停滯，社會問題處處，其中最引人關注的是Ｍ型社會，即愈來愈多中產不僅不能再上流，過去的長職不保，只能打散工，或者做兼職或短期合約的工作，反而下流成為低下階層，社會上的貧與富的距離，也愈來愈拉得遠，出現上與下的兩個階級。

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上級國民及下級國民，則是出自日本東京奧運會會徽疑抄襲事件，去年年底日本設計師所設計的會徽被指抄襲比利時設計師，最後更弄上法庭，本是一件醜事，但日方的審查員以高高在上的姿態指摘國民不理解設計理念，引發極大輿論，民怨延伸至慶祝令和及新年的10天假期，指放假是上級國民的活動，下級國民則要慶祝活動做義工。

橘玲利用此事切入，探討國家上級與下級如何出現撕裂，中間探討中層的為何不上流反而下流。在他筆下，世界是充滿殘酷與束縛，「個人努力」似乎已變得無用的世界，他仍然相信，個人努力可以改變自己的命運，書中作者以自身經驗及觀察，提供出路，作為個人如何避免下流，淪為下級國民。其實橘玲想寫的，不是社會、不是經濟，而是一本勵志書。此書在日本一出，一個月內就賣出10萬本。

上級國民/下級國民︰當加薪、買房、搭郵輪、談戀受、休長假永遠與你無關，還能怎麼辦？

作者︰橘玲（Tachibana Akira）

譒譯︰林雯

出版社︰台灣先覺

出版日期︰2020年5月1日

定價:約80港元

 

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