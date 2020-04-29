港時裝設計師「由零開始」　宣揚永續時尚

▲ 永續時裝設計師黃琪（Kay）赴丹麥進修後，發現速食時裝問題，令她重新思考設計師的使命，毅然放棄並重整業務，由零出發。

近年人類熱衷於「速食時裝」（Fast Fashion），不少衣服可能穿上不足一季，就被丟到堆填區，製造了大量垃圾。永續時裝設計師黃琪（Kay）多年前曾創立自家時裝品牌Daydream Nation，不過遠赴丹麥沉澱及進修後，決心要改變時裝行業和市場病態，將業務「從零出發」，並把可持續的時裝設計改變社會。

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Kay在2006年創立品牌Daydream Nation，當年成功衝出香港，在全球十多個國家發售。在業務開始發光發亮之際，她開始發現自己的步伐開始轉變，跟原本的設計初心變得不一樣，「慢慢變到只是為『跑數』，批發客人要甚麼就直接做，剝削設計師的創意發揮空間，令我相當氣餒。」所以她在2016年決定放棄經營近10年的業務，拿着青年才俊設計師獎獎學金到丹麥進修一年。

▲ 永續時裝設計師黃琪（Kay）在日常生活上都會選用透明度高的企業產品工作，例如在設計時採用Apple產品，如MacBook Air及MacMini。（湯炳強攝）

她透露，在丹麥認識到速食時裝問題，包括環境污染及對第三世界貧民工人及農民欺壓，令她重新思考設計師的使命，並反思自己過去10年曾使用非回收材料，她甚至直呼「很噁心」。

開設Fashion Clinic 「診金」200元起

回港後，她決定將業務重整，她笑指，真的把所有業務由零開始調整，在2018年與Toby Crispy合辦Fashion Clinic，主要為客戶修補及再造舊衣物，「診金」由200至2,000元不等，盼藉此治癒「敗壞的時尚工業」。

▲ Fashion Clinic主要為客戶修補及再造舊衣物，例如可將破掉的褲子用其他品牌用剩的布料作修補。（Fashion Clinic FB圖片）

Kay表示，由過往10多人團隊，到現時只剩兩人落手落腳去做，比想像中困難。「人手少了，每一件衣服修補的地方都不一樣，時間一定用多了。」不過天性樂觀的她笑言，雖然比以往辛苦，但每次將一件衣服重新設計後，產生完全不一樣的感覺，成功感便遠超疲累。

她直言，每一件再造的衣物，都有它背後的故事及意義。例如早前就有夫婦帶着太太懷孕時的衣服，來進行修改，「估計她對該衣服有深厚感情，所以寧願稍作修改，都要重新穿回。」她透露，目前公司客戶群範圍相當大，20到60歲男女客戶都有，就連藝人林一峰及王梓軒都是他們客戶，使用舊衣製作演唱會服裝。

擔任「時尚革命」統籌 引領港人重新思考

與此同時，Kay早前亦擔任全球時裝界運動「時尚革命」（Fashion Revolution）香港地區項目統籌。她直指，是次身負重任，希望藉着活動引領香港消費者重新思考，到底是否消費主義助長了浪費風氣，燃起大眾對永續時尚的關心。

▲ Kay（左一）早前擔任全球時裝界運動「時尚革命」（Fashion Revolution）香港地區項目統籌，邀請了藝人唐詩詠（右二）擔任嘉賓，燃起大眾對永續時尚的關心。（Fashion Revolution Facebook圖片）

不過，近日新冠肺炎疫情在全球大流行，作為全球活動的Fashion Revolution同樣受到影響。Kay坦言，去年已計劃好一連串的工作坊、座談會、換物會等活動，迫於無奈下，只能將多個活動移師至綫上繼續舉行。樂觀的她就認為，或許變成Facebook Live形式舉行，會更能吸引居家抗疫的市民觀看。

▲ 黃琪定時會舉辦工作坊，讓參加者學習如何修補和美化自己的衣物。（Fashion Clinic官網截圖）

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記者：曾曉汶

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