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【科技抗疫】Google公布首季財報　上月搜尋及程式下載量激增

科技 15:33 2020/04/29

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Alphabet公布本年度的首季財務報告指出，一月和二月延續去年的增長，首季純利增長2.7%至68億美元（約港幣527億元），營業收入近412億美元（約港幣3,193億元）。

隨著市場規模愈來愈大，公司業務對其業績有著舉足輕重的影響。Google 母公司Alphabet近日就發表2020年第一季財務報告，顯示出新冠肺炎疫情肆虐，成為貫穿整季的關鍵。

根據Alphabet公布本年度的首季財務報告指出，一月和二月延續去年的增長，首季純利增長2.7%至68億美元（約港幣527億元），營業收入近412億美元（約港幣3,193億元）。在全球多個國家都要求民眾盡量留在家中的政策下，Google廣告收入仍錄得雙位數增長，而其搜尋業務更錄得巨額增長。

【疫市營商】電子支付消費購物增　意大利單月增逾8成

【科技抗疫】微軟改進軍用Hololens 2　快速檢測士兵體溫

Alphabet財務總監Ruth Porat表示，該季度的最後一個月很困難。「該季度的頭兩個月表現強勁，但隨後在3月我們的廣告收入出現了大幅放緩。」

Google及Alphabet行政總裁Sundar Pichai則指，在疫情期間，用戶於Google搜尋更多內容，只是與新型冠狀病毒相關的關鍵字的搜尋量，就達到了超級盃美國足球顛峰的四倍之多。而用戶觀看YouTube的時間亦大幅增長，不過就沒有提供具體數字，但始終查找商業主題的搜尋量減少，廣告商亦削減開支，預料第二季廣告業務艱難。

Pichai又指，人們花在app上的時間比過往更長，三月份Play Store的程式下載量也比二月時高出30%。整體而言，Google每月有超過25億活躍的Google Play 裝置，但由於全球消費者需求下降，該公司本季度的裝置啟用數字明顯下降。

此外，逾一億名學生和老師都有使用Google提供的教育相關工具，三月初至今增長高達一倍。而Chromebook在三月最後一周的銷量，與去年同期相比，也增加了 400%。

【齊心抗疫】Google、三星免費為醫護人員提供手機維修服務

責任編輯：施雯雯

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