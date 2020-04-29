北韓領袖金正恩「失蹤」多日受到國際熱議，有關金正恩生死傳言滿天飛。有的聲稱金正恩心臟手術失敗後腦死亡；有的甚至說金正恩已經去世，北韓當局正為他籌備葬禮；但有的卻指金正恩仍然在生，更被拍到騎馬。美國總統特朗普則表示，自己知道金正恩在幹甚麼，只是不能告訴大家。

▲ 【金正恩生死】騎馬還是死了？北韓領袖去向傳言滿天飛

脫北者：北韓人不知金正恩消失 一問即cut線

美媒：平壤驚現搶購潮 金正恩「死訊」釀恐慌

「死了，準備葬禮」

英國傳媒引述衛星圖片推測，北韓首都平壤附近正在興建，懷疑用於閱兵的大型建築。鑑於北韓不太可能在疫情下無故閱兵，閱兵或者是為了金正恩葬禮而舉行。

英媒：北韓疑準備金正恩喪禮 突建閱兵建築

「未死，但腦已死」

美國傳媒引述華府消息稱，金正恩接受手臟手術失敗，腦部死亡，變成植物人。但發放消息的記者其後刪除網上帖文，稱是「謹慎起見」。

金正恩手術有指已腦死 南韓率先否認

「無法走路要坐輪椅」

有的傳言則較為「厚道」。叛逃南韓的原北韓駐英國公使太救民（原名太永浩）稱，金正恩身體處於無法走路，不能獨自起身的狀態。太救民同時卻認為，金正恩接受手臟手術消息沒有依據。

北韓前公使：金正恩或無法走路 無法靠自己起身

「督射導彈出意外」

除了手術後命危一說，金正恩「失蹤」原因亦流傳另一講法。南韓傳媒引述北韓勞動黨前高官李正浩猜測，金正恩近日監督導彈試射期間，發生「意想不到的突發事故」，而北韓之後再沒有試射導彈的報道。

北韓前高官：金正恩或在導彈試射發生意外

「活動自如，更可以騎馬」

南韓傳媒稱，美國與南韓衛星拍到，金正恩在北韓元山別墅周圍騎馬。消息人士更稱，衛星相信拍到金正恩的臉。別墅附近據稱還有人玩水上電單車消遣，因此北韓政局沒有異樣。

衛星據報拍到金正恩騎馬 還看清楚他的臉

「根本無事，只是躲避疫情」

「脫北女孩」、《為了活下去》一書作者朴研美聲稱，可靠消息指金正恩仍在世，只是不願露面應對新冠肺炎疫情。日本傳媒亦報道，金正恩有保鑣確診新冠肺炎，他於是留在別墅自我隔離。

日媒：金正恩別墅避疫 保鏢疑染新冠肺炎

「我知，但你不可以知」

金正恩到底怎麼了？美國總統特朗普的答案可謂最逗。特朗普在白宮記者會上表示，自己確是知道金正恩在做甚麼，只是現在不能告訴大家。特朗普又稱，他希望金正恩好好的。

特朗普：我大概知道金正恩怎樣，但是...

【金正恩生死】特朗普故弄玄虛 更顯心裡掛念

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l