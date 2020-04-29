【美國疫情】注射維他命C療程抗疫 無良醫生被控詐騙

▲ 美國有醫生推出維他命療法，對抗新冠病毒，被控詐騙。

新型冠狀病毒疫情持續，美國密歇根州有醫生，利用疫情牟利，向病人推出高劑量維他命C靜脈注射療程，聲稱有助對抗新冠病毒。事件驚動聯邦調查局（FBI）介入，肇事醫生被控詐騙等罪名。

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案件周二在底特律市地區法院審理，被告是56歲醫生Charles Mok，周二首次出庭，被控健康醫護詐騙等多項罪名。他的代表律師未有回應傳媒查問，稱案件已進入司法程序，不方便評論。

被告在底特律市郊經營醫務所，起訴書指，他利用今次新冠疫情，向病人推銷聲稱有助對抗及預防新冠病毒的療法，即維他命C靜脈注射療程。

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注射維他命C未必有害，但有助預防甚至治療新冠肺炎的說法，缺乏根據。惟新冠疫情下，部分美國工人仍要如常工作，受感染機會高，擔心自身安危，同意接受療程。

另外，被告的醫務所亦被發現未有採取恰當措施，預防新冠病毒擴散。起訴書指，至少5名確診感染新冠病毒的醫務所職員，受感染後繼續工作，涉危害病人。

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被告以虛假及不必要療程牟利的行動，非始於疫情期間，案情指，自2018年1月至今年4月，他以類似手法推銷療情，再向保險公司索取治療費，渉款數百萬美元。

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責任編輯：林建忠

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