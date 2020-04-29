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牛津大學測試新冠肺炎疫苗 獼猴接觸病毒28天内無感染

環球政經 16:33 2020/04/29

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牛津大學疫苗組將進入最後測試階段的新冠肺炎疫苗（hAdOx1 nCoV-19 ）應用在六隻猴子身上，及後猴子連續接觸相關病毒，28天内猴子體内依然呈現無毒狀態。雖然疫苗在猴子身上有效，但有關單位還要經過人體測試階段，在最理想的情況下，數月後才可以正式。

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牛津大學疫苗組較早時間亦正式將疫苗應用於人體，預計整個試驗過程會於九月完成。病毒專家表示，這次動物測試的對象獼猴，與人類的基因十分近似，不過這卻不代表疫苗在人體有效機會較高。

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除了以上的 hAdOx1 nCoV-19 之外，多種新冠肺炎疫苗都正在研發當中,不過有些藥廠爲了節省時間，選擇直接跳過動物測試階段，存有一定風險。

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撰文 : 成添勇

肺炎 新冠肺炎疫情 牛津大學
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