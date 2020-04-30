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企業重視混合型IT佈局　忽視投資新興技術

科技 12:00 2020/04/30

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報告建議，科技專業人士遇上各種預算及技能問題時，與業務領導者保持有效合作及溝通，非常重要。

IT管理軟件供應商SolarWinds昨發布2020年資訊科技趨勢報告《IT的通用語言》，發現企業對新興技術的投資普遍較低，雖然將預算集中於基礎架構與混合型IT，卻易因外部託管服務，最終引致技能差距，成為盲點。

【數碼轉型】企業必須轉型　如何選擇硬件？

汽車製造轉型智能工廠　領先各行業

報告指出，僅41%科技專業人士認為新興技術，是影響人力需求的最大因素，現時企業仍大多側重於混合型IT及安全技術。面對新冠肺炎所帶來的經濟挑戰，企業往往需要重新評估今年的IT預算，但接近三分之二 （60%）的受訪者表示，企業只會分配少於25%的預算給新興科技。

混合型IT的發展創造出IT的通用語言，各IT孤島開始交匯，科技專業人士的角色亦逐漸融合，卻面對不少阻礙。31%受訪者指公司缺乏預算或資源；18%認為企業現有的IT管理工具或解決方案，未能滿足需求；15%則稱企業完全缺乏IT管理工具或解決方案。

報告：5G網絡產生的廢熱　可用於市政供暖

此外，64%的科技專業人士或IT部門，在管理應用程式及服務上所花費的時間，多於基礎架構及硬件。值得留意的是，企業使用外部服務供應商提供的雲端託管服務，對最終造成基礎架構和營運（I&O）技能方面的差距，甚至導致業務中斷，也是一大痛點。

SolarWinds執行副總裁及全球首席資訊總監Joe Kim表示，雖然目前混合型IT打破了傳統IT孤島的局面，並整合了內部部署和雲端環境的核心競爭力，但面對未來新的挑戰及不確定性，必須將重點放在安全、雲端架構和應用程式監控等主要領域的技能發展上。

報告建議，科技專業人士遇上各種預算及技能問題時，適當地提出採購科技產品、增加團隊培訓時間及預算等意見，與業務領導者保持有效合作及溝通，非常重要。

責任編輯：姚慧儀

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