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【口罩供應】WeSafe口罩100元50個開售　實測數分鐘完成訂購流程（附訂購連結）

商業 14:20 2020/04/29

分享：

WeSafe口罩100元50個開售，記者實測數分鐘完成訂購流程，截至下午1時半，最早要6月9日才送貨。（WeSafe網站圖片）

WeSafe宣布，今日（29日）下午1時預售120,000盒WeSafe Mask 1.0口罩，每盒50個獨立包裝售100元。（按此預購） 記者按連結後，顯示目前有約5,000人排在前面，而且網站人數已超過上限，此時不要離開，只要等待約10分鐘，便會成功進入網站。

看到此頁便按下一步成功進入網站

【口罩供應】WeSafe口罩今午1時開售　BFE+PFE>95%每盒50個100元（附購買連結）

進店後只可選擇WeSafe Mask 1.0口罩，每張訂單最多購2盒，然後可選送貨地區及日期時間，運費10元，離島區則為20元。記者選定港島東區後，原本最早預計6月6日送貨，但不少日期已被網民選擇了，截至下午1時半，最早要6月9日才送貨。

每張訂單最多購2盒

可選擇不同地區

截至下午1時半，港島東區最早要6月9日才送貨。

網站亦有顯示下一輪的預購及送貨日期，每地區亦不同，例如：港島東區下一輪預購為5月22日，送貨日期為8月22日；沙田區下一輪預購為5月24日，送貨日期為8月25日。

網站亦有顯示下一輪的預購及送貨日期

然後，輸入聯絡及送貨資料後，便會進入付款頁面，付款（信用卡／轉數快）後，便會收到電郵確認通知書及QR CODE，收貨時以QR CODE識別，只需要轉發QR CODE便可代收。

輸入聯絡及送貨資料

進入付款頁面，付款後便可完成購買

【口罩供應】一合口罩再請20名員工　新一輪口罩料5月開售

【口罩需求】一合口罩採用Microsoft技術　簡化業務流程

WeSafe Mask 1.0口罩規格：
通過SGS(Hong Kong)的測試 
細菌過濾效能測試 及 壓力差測試 BFE>95%
粒子過濾效能測試 PFE>95%
合成血液穿透性測試 ASTM(Level 1)
可燃性測試 Flammability test(Class 1)

記者：朱悅瀅

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