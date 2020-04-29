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WeLab推1萬元免息免手續費貸款　冀早於政府派錢

金融經濟 14:16 2020/04/29

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WeLab正籌備推出1萬元免息免手續費貸款。

派錢1萬元有新進展，財政司司長陳茂波指，派錢1萬元目標以6月底接受登記，7月內發放，絕大部分市民可在8月收到1萬元。WeLab亦正籌備#HKCashDrop，推出1萬元免息免手續費貸款，以將1萬元早一步送到市民手上，計劃名額有限。

WeLab指，作為香港土生土長的金融科技公司，正籌備#HKCashDrop，計劃如何運用科技將這筆錢早一步送到大家手上，以應付生活所需，並刺激消費，協助加快本港經濟復甦，初步構思以免息免手續費貸款的形式率先將1萬元送到大家手上。

申請需要通過審批

WeLab創辦人兼集團行政總裁龍沛智表示，2020年是艱難的一年，希望藉著#HKCashDrop 為大家注入多一點正能量。參考外國金融科技公司協助推行紓困措施的成功例子，運用最擅長的金融科技及資源將款項提早送到大家手上。

「集團只會在貸款到期日後而尚未償還的款項上收取利息以抵消部分營運成本, 而賺取利息並不是這個計劃的本意，因此申請需要通過審批，計劃暫時只能提供有限名額。」

WeLab稱，希望透過簡單的問卷調查了解有多少香港市民對計劃的興趣，若得到熱烈的正面回響，將於3星期內公布計劃更多細節。

相關文章：【派錢1萬】陳茂波下調經濟預測最差倒退7%　派錢1萬7月可收款（第二版） 

相關文章：【虛擬銀行】WeLab龍沛智：不擔心WeLend與虛銀業務出現競爭

 

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