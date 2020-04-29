▲ 【法國疫情】強制乘車戴口罩 復課在即幼童竟獲豁免

法國疫情放緩，政府公布復工、復課計劃。法國計劃，強制民眾在乘坐公共交通工具時佩戴口罩；學生復課後，也需佩戴口罩，但幼稚園學生可獲豁免。同時，政府亦要求企業為員工提供口罩，當局會協助小企業購買口罩。

法國下11日放寬封鎖措施，商店和市場可重開，學校逐步恢復上課。總理菲利普（Edouard Philippe）在國會表示，政府的封鎖措施有效遏止疫情擴散，但如今重啟經濟，做法須「謹慎和漸進」。他重申，目前未有疫苗或其他有效的治療方法，國民需學習與病毒共存。

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法國民眾困在家中多時，日增不滿，政府希望利用新增新冠肺炎病例放緩，鬆綁禁令。菲力普公布一系列措施後，國會將進行辯論和表決。他警告，如果每日新增病例多過3000宗，將無法如期解封。

法國周二（28日）新增1500多宗確診病例至13萬宗，全國2.4萬人死。法國自4月15日起，每日新增病例已跌至3000宗以下；過去兩周，平均每日新增病例為2100多宗。

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法國的小學和幼稚園可在5月11日率先復課，初中在18日起逐漸復課，高中生5月底才復課，但每班學生不得超過15人。當局要求11至15歲學生佩戴口罩，但健康的幼稚園學生可不戴。若學生買口罩遇到困難，當局會分發口罩給他們或協助他們購買。

民眾可在郵局網站購買口罩，政府也會分發500萬個可重複使用的口罩予弱勢社群。菲利普指，由5月11日起，民眾乘車必須戴口罩。但他未有提及罰則等詳情，僅強調政府有足夠口罩供應。

菲利普承認，口罩短缺一直是民怨源頭，法國與其他歐洲國家一樣，面臨庫存短缺的挑戰。但政府已為醫護預留一批口罩，又大大提高口罩產能，每周可生產近1億個外科口罩。

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