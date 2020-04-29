▲ 脫北者：北韓親友未知金正恩消失 一問即cut線

北韓領袖金正恩「失蹤」一段長時間，令金正恩的身體狀況成為國際焦點。路透社報道指，有脫北者向北韓親友問及此事，有北韓人表示不知道金正恩消失，更有人一聽到金正恩的名字就嚇到立即掛掉電話。金正恩身體狀況被視為北韓機密，民眾恐怕討論金正恩會受懲罰。

英媒：北韓似準備金正恩喪禮 突建大型臨時閱兵建築

北韓前公使：金正恩或無法走路 無法靠自己起身

路透社訪問多名脫北者，他們指自己身在北韓的親友不知道金正恩已經沒有公開露面近兩周一事，當他們提及此話題時，其親友都十分敏感，表明不想討論此事，甚至有親友一聽到金正恩的名字就嚇得立即掛掉電話。

59歲的李順熙（音譯）向路透社表示，自己數天前與住在北韓的姊姊及姪女通過電話，對方對於金正恩的身體狀況不知情，當聽到對於金正恩的傳聞時，對方的態度非常謹慎。

衛星據報拍到北韓金正恩騎馬 還看清楚他的臉

華郵：平壤搶購潮 北韓金正恩死訊傳聞釀恐慌

而在2004年脫北的金興光（音譯）亦向路透社表示，自己曾與兩名北韓親友談及外界對金正恩的身體狀況的猜測。

其中一名正為北韓政府工作的親友向金興光表示，自己都對金正恩沒有露面一段時間一事感到奇怪，另一名親友則表示，完全沒聽過這些報道，更警告金興光「不要被謊言騙到」。

【金正恩生死】騎馬還是死了？北韓領袖去向傳言滿天飛

特朗普：我大概知道北韓金正恩怎樣，但是

北韓前高官：金正恩或在導彈試射發生意外

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品