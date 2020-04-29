【疫市營商】Klook夥BRUNO　推母親節限量優惠

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【疫市營商】一文看清商場品牌優惠 4連假輕鬆購物
新冠肺炎疫情在本港有緩和跡象，但疫情尚未完全受控，想減少社交接觸，今個母親節留在家中慶祝亦可以溫馨、好玩又窩心。Klook首次聯同日本家電品牌BRUNO，推出6款獨家懶人料理食材套裝，和全新藍灰色BRUNO橢圓電熱鍋。子女在母親節煮飯慶祝的同時，還可以連同廚具送給媽媽，一舉兩得。
【疫市營商】新地商場夥800個商戶力推優惠 現金即享折扣低至66折
今次優惠的首輪發售日期為5月1日，限售3天，即截至5月3日為止。而6款懶人料理食材套裝，均配備BRUNO橢圓電熱鍋。而凡持有指定的DBS信用卡持卡人，註冊成Klook新用戶並買滿100元可享半價優惠；現有的Klook用戶買滿80元則可享8折優惠。
母親節限量優惠詳情
|懶人料理食材套裝
|Klook原價（港元）
|Klook售價（港元）
|BRUNO橢圓電熱鍋 (全新藍灰色) - 連雙層蒸隔 X「鮮直送」粥底海鮮蒸氣火鍋四人餐食材套裝
|2,800
|2,349
|BRUNO橢圓電熱鍋 (全新藍灰色) X「鮮直送」卜卜蜆雞煲四人餐食材套裝
|2,200
|1,899
|BRUNO橢圓電熱鍋 (全新藍灰色) X「玖零NINETY’s」低溫烹調豬肋骨四人套餐食材套裝
|2,146
|1,799
|BRUNO橢圓電熱鍋 (全新藍灰色) X「玖零NINETY’s」龍蝦班尼迪蛋四人套餐食材套裝
|2,026
|1,699
|BRUNO橢圓電熱鍋 (全新藍灰色) X「Min’s Kitchen」韓式經濟四人餐食材套裝
|2,348
|1,999
|BRUNO橢圓電熱鍋 (全新藍灰色) X「Min’s Kitchen」韓式豪華四人餐食材套裝
|2,548
|2,149
【疫市營商】apm美容產品低至1折吸客 飲食優惠高達50%回贈
BRUNO今年首度推出的限量藍灰色橢圓電熱鍋，隨機附送的手柄配件及隔熱墊。同時還可另配平面烤盤、章魚燒盤（24粒） 、陶瓷深窩、鴛鴦烤盤、坑紋烤盤、雙層蒸架。
消費者須提前一日預定，「鮮直送」及「Min’s Kitchen」提供免費送遞（部份偏遠地區須另付運費）；「玖零NINETY’s」則提供自取服務，送遞須付運費，費用視乎地區而定。
【疫市營商】JOOX推出全港最抵3人家庭計劃 每月只需66元
責任編輯：馬意文
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