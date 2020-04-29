【疫市營商】Klook夥BRUNO　推母親節限量優惠

▲ Klook首次聯同日本家電品牌BRUNO，推出6款獨家懶人料理食材套裝。（Klook提供）

新冠肺炎疫情在本港有緩和跡象，但疫情尚未完全受控，想減少社交接觸，今個母親節留在家中慶祝亦可以溫馨、好玩又窩心。Klook首次聯同日本家電品牌BRUNO，推出6款獨家懶人料理食材套裝，和全新藍灰色BRUNO橢圓電熱鍋。子女在母親節煮飯慶祝的同時，還可以連同廚具送給媽媽，一舉兩得。

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今次優惠的首輪發售日期為5月1日，限售3天，即截至5月3日為止。而6款懶人料理食材套裝，均配備BRUNO橢圓電熱鍋。而凡持有指定的DBS信用卡持卡人，註冊成Klook新用戶並買滿100元可享半價優惠；現有的Klook用戶買滿80元則可享8折優惠。

母親節限量優惠詳情

懶人料理食材套裝 Klook原價（港元） Klook售價（港元） BRUNO橢圓電熱鍋 (全新藍灰色) - 連雙層蒸隔 X「鮮直送」粥底海鮮蒸氣火鍋四人餐食材套裝 2,800 2,349 BRUNO橢圓電熱鍋 (全新藍灰色) X「鮮直送」卜卜蜆雞煲四人餐食材套裝 2,200 1,899 BRUNO橢圓電熱鍋 (全新藍灰色) X「玖零NINETY’s」低溫烹調豬肋骨四人套餐食材套裝 2,146 1,799 BRUNO橢圓電熱鍋 (全新藍灰色) X「玖零NINETY’s」龍蝦班尼迪蛋四人套餐食材套裝 2,026 1,699 BRUNO橢圓電熱鍋 (全新藍灰色) X「Min’s Kitchen」韓式經濟四人餐食材套裝 2,348 1,999 BRUNO橢圓電熱鍋 (全新藍灰色) X「Min’s Kitchen」韓式豪華四人餐食材套裝 2,548 2,149

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BRUNO今年首度推出的限量藍灰色橢圓電熱鍋，隨機附送的手柄配件及隔熱墊。同時還可另配平面烤盤、章魚燒盤（24粒） 、陶瓷深窩、鴛鴦烤盤、坑紋烤盤、雙層蒸架。

消費者須提前一日預定，「鮮直送」及「Min’s Kitchen」提供免費送遞（部份偏遠地區須另付運費）；「玖零NINETY’s」則提供自取服務，送遞須付運費，費用視乎地區而定。

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責任編輯：馬意文

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