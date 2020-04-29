【科技抗疫】微軟改進軍用Hololens 2　快速檢測士兵體溫

▲ 美國陸軍日前發現，微軟（Microsoft）的軍用版Hololens 2可以用於快速檢測士兵體溫。

疫情當下，科技業界一直群策群力抗疫，美國陸軍日前更發現，微軟（Microsoft）的軍用版Hololens 2可以用於快速檢測士兵體溫。微軟工程師亦已調整該軍用版Hololens 2，以便美國陸軍進行快速評估，並開展新兵訓練營活動。

是次在美軍要求下，微軟在短短四天內完成了軟件調整，令設備能偵測到發燒的士兵。只需對準士兵5秒鐘，其體溫就會出現在軍用版Hololens 2的顯示器上，而任何出現發燒症狀的的士兵都會迅速轉移到醫療站接受進一步評估。軍方官員表示，約30分鐘內，便可測量300名士兵體溫。

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軍用Hololens 2為微軟的第二代護目鏡HoloLens 2修訂版，外觀與商用版大致相同，不過就增設了額前顯示器，配備紅外線熱像儀及夜視功能，並且構建了「整合式視覺強化系統」（Integrated Visual Augmentation System, IVAS），適用於軍事訓練及作戰等用途，現時為美國陸軍所採用。

▲ 是次在美軍要求下，微軟在短短四天內完成了軟件調整，令設備能偵測到發燒的士兵。（美軍官網圖片）

據美軍官員早前宣布，將於2021財政年度的第四季開始部署超過4萬個這種新式裝備，預算高達9.06億美元（約70億港元）。

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責任編輯：張寶燕

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