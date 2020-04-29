【滙豐業績分析】滙豐壞帳未見底 卻為港銀派定心丸 金融經濟 12:47 2020/04/29 分享： 滙豐 （00005） 昨公布首季業績再令市場失望，稅前盈利按年大跌48%，原因之一是壞帳撥備急增4倍。有分析更認為，滙豐撥備仍未算進取，全年撥備金額肯定續增。但同期滙豐香港撥備只增約三成，反映本港銀行資產質素未因疫情打擊急轉壞，無疑為本港銀行前景派下定心丸。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 創業板註冊制救市新招 拓IPO融資渠道（訂戶專享） 2020/04/28 創業板註冊制救市新招 拓IPO融資渠道（訂戶專享） 財庫局易帥 工作重點有路捉?（訂戶專享） 2020/04/27 財庫局易帥 工作重點有路捉?（訂戶專享） 【港元強勢】金管局連日接錢 為何有望撐起港股（訂戶專享） 2020/04/23 【港元強勢】金管局連日接錢 為何有望撐起港股（訂戶專享） 【國際期油】期油價格坐上過山車 石油ETF經不起市場考驗（訂戶專享） 2020/04/22 【國際期油】期油價格坐上過山車 石油ETF經不起市場考驗（訂戶專享） 【國際油價】黑天鵝撞作一團 拆解油價-40美元之謎（訂戶專享） 2020/04/21 【國際油價】黑天鵝撞作一團 拆解油價-40美元之謎（訂戶專享） 經濟 恒生銀行（00011） 香港 風險管理 銀行 美國 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 花旗銀行 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入