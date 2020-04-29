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【滙豐業績分析】滙豐壞帳未見底 卻為港銀派定心丸

金融經濟 12:47 2020/04/29

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滙豐 （00005） 昨公布首季業績再令市場失望，稅前盈利按年大跌48%，原因之一是壞帳撥備急增4倍。有分析更認為，滙豐撥備仍未算進取，全年撥備金額肯定續增。但同期滙豐香港撥備只增約三成，反映本港銀行資產質素未因疫情打擊急轉壞，無疑為本港銀行前景派下定心丸。

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欄名 : 交易講場

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