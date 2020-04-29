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【美團點評】美團股價跑贏騰訊阿里 漲逾3%見104元

金融經濟 12:40 2020/04/29

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憧憬內地旅遊業復甦，美團點評股價跑贏阿里及騰訊。

五一黃金周將至，內地旅遊業亦開始重啟，各大景區有限度重新開放，料利好相關股份。美團點評 （03690） 獲資金炒作，料其到店、酒店及旅遊業務將迎來復蘇。美團股價中午升逾3%，報104.2元，成交金額達11.7億元。

在ATM當中，美團表現跑贏另外兩股。騰訊 （00700） 跌0.3%，報415.6；阿里巴巴 （09988） 跌.09%至197.2元。

大和日前在研究報告中指出，中國科網股在疫情中展現出彈性，吸引了不少投資者的興趣。與此同時，雖然管尚未確定旅遊股是否已經見底，但該行認為美團的上半年的盈利表現有機會好過預期。

大和目前給予美團買入評級，目標價130元，較現價仍有24.8%上漲空間。

或拓共享電單車業務

另外，周二（28日）有消息指出，美團在本月已經下單百萬輛以上的共享電單車訂單，合作製作方包括富士達和新日。此外，美團獨家買斷富士達一款Q8車型，作為代工廠富士達將不能生產相同設計款式的電單車予其他品牌。有指，美團該批電單車會先在成都等城市上綫。

相關文章︰【美團股價】美團傳攻共享電單車業務 月內下單超過百萬輛

【美團罵戰】美團與廣東餐飲協會和解 取消獨家限制加大返佣

 

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編輯︰侯景成

 

 

香港股票 美團點評－W（03690） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊 阿里巴巴
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