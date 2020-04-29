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【新冠肺炎】Starbucks連升41季度首挫　全球同店銷售跌10%

商業 12:54 2020/04/29

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星巴克（Starbucks） 受新冠肺炎疫情拖累，公司今年第二季度全球同店銷售額下滑10%。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情全球大流行，連帶拖累餐飲及零售銷售市況。據CNBC報道，星巴克（Starbucks） 受新冠肺炎疫情拖累，公司今年第二季度全球同店銷售額下滑10%。今次為該公司連續41個季度全球增長後，首次錄得跌幅。

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據了解，Starbucks的銷售由於受臨時關閉商店、更改營運時間，減少工時和人流減少，於今年第二季度的合併淨收入為60億美元（約465億港元），按年下跌5%；而整體交易亦下降13%。當中全球兩個最大主要市場美國和中國的同店銷售，分別下滑3%和50%。

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另外，Starbucks在今年第二季度淨增加255間新店，同比增長6％。全球截至目前共擁有32,050間店舖，當中51％和49％分別是公司運營和特許經營。不過，該公司預測疫情對第三季度的業務影響將加劇，並預料第四季度才緩和。

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責任編輯：馬意文

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