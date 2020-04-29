▲ 【糧食危機】北美無骨雞腿缺貨 加拿大牛肉也遭殃

美國和加拿大肉廠因新冠肺炎疫情停工，肉類供應受挫，無骨雞腿首當其衝。北美地區的食品零售商將貨架上的無骨雞腿，換成不太受歡迎的雞大腿和雞腿。此外，加拿大的牛肉供應亦面臨短缺，供應商計劃放棄生產需要更多人力的薄切牛肉，轉為生產未經切碎的牛肉。

美國和加拿大的屠宰量因疫情爆發大減，美國豬肉生產能力跌近3分1。美國食品業巨頭嘉吉公司（Cargill）已關閉加拿大艾伯塔省其中一間牛肉工廠，該工廠約佔加拿大肉類加工能力的40%，艾伯塔省另一間牛肉工廠的產能僅佔一半。

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加拿大魁北克訂餐公司Goodfood Market表示，由於無骨雞腿缺貨，將以雞大腿和雞腿代替。行政總裁費拉里（Jonathan Ferrari）稱，禽類供應商亦面臨勞動力短缺，很多企業的日常勞動力不足50%；為確保加拿大雞肉供應，整個家禽業正轉向生產雞腿，取代工序較多的去骨雞腿。

牛肉生產也面對同樣難題。加拿大牛肉協會主席Michael Young指出，超市和餐館入貨通常只接受切肉，但切肉需要更多屠夫，肉廠計劃放棄生產切肉。

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