【疫市營商】AEON賣健身環大冒險659元　逾2萬人排隊進網店

▲ AEON今日（4月29日）中午12時，於AEONCITY網上購物城開售任天堂的健身環大冒險Ring-Fit遊戲套裝659元，隨即引起逾2萬人排隊。（AEON Facebook圖片）

留家抗疫期間，不少港人購買Switch及相關遊戲解悶。AEON今日（4月29日）中午12時，於AEONCITY網上購物城開售任天堂的健身環大冒險Ring-Fit遊戲套裝，包括Ring-Con、腿部固定帶及遊戲軟體，售價659元。隨即引起逾2萬人排隊，需要等待一個多小時才能進入網店。（按此購買）

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客人進入AEONCITY網站前將進入分流系統Queue-it，並派發一個輪候號碼，同時顯示預計進入AEONCITY網站之等候時間。客人需按系統指定時間進入AEONCITY並於10分鐘內完成購買程序。顧客須收到附有「訂購編號」的確認電郵才被認作成功訂購。逾時操作者需重新輪侯，獲取新序號輪候進入網站。

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成功購買後預計5月18至31日可取貨，取貨之地點包括康怡、黃埔、屯門、荔枝角、九龍灣及荃灣的AEON分店。

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健身環大冒險現時於price.com.hk顯示的價錢，行貨價為980元至1488元，水貨亦需960元至1280元。AEON是次售價659元，引起不少港人關注。

責任編輯：朱悅瀅

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