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【美國疫情】州分初選爆「投票群組」 逾50人確診

環球社會熱點 12:02 2020/04/29

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美國州分亦堅持展開初選，惟有州分已報稱有數十宗確診個案與投票有關，或出現「投票群組」 。

新型冠狀肺炎（新冠肺炎）疫情持續，全球確診人數突破300萬，美國死亡人數亦超過當年越戰的死亡人數。無懼疫情蔓延，選舉投票仍然繼續，繼韓國早前如期舉行選舉後，美國州分亦堅持展開初選，惟有州分已報稱有數十宗確診個案與投票有關。

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威斯康辛州4月7日舉行的初選投票活動，吸引超過40萬人親身投票。惟美國有線新聞網絡（CNN）報道，據威斯康辛州衛生部門表示，在4月7日舉行的初選投票活動上最少有52人確診，確診者為親身投票的選民，或在票站工作的職員。
衛生部發言人表示，有數位確診者表示，或有機會從其他接觸途徑受感染；因排隊等候投票的時間長，目前正循排隊次序追踪確診者的密切接觸者。

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有評論指，威斯康辛州堅持在疫情嚴峻之際，舉辦親身投票活動，廣受候選人和衛生專家批評，令選舉淪為成盲目擁護的黨爭。

Newsweek報道，美聯社與全國民意公共事務研究中心(Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research)舉行的民意調查明顯反應，6成人支持郵寄投票，並無需申明特別理由，以避免群眾聚集，增加感染風險。

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