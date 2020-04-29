【渣打業績】渣打首季基本溢利跌12% 撥備大增11倍 股價全日升6%（第三版）

▲ 渣打首季撥備大增11倍

渣打 （02888） 公布首季業績，反映核心經營情況的除稅前基本溢利跌12%至12億美元，而計及一次性項目的除稅前法定溢利則跌29%至9億美元。淨息差較去年第四季減少2個基點至1.52%。

渣打業績勝預期，刺激股價午後抽升，今收報39.6元，升6.2%。

期內渣打信貸減值大幅增加至9.6億美元，主要是由於新型冠狀病毒迅速擴散帶來的經濟影響所致，按年升11.3倍。集團進一步闡釋，第一階段和第二階段減值增加3.88億元，其中約一半按模擬情況計算，其餘則為就模擬情況未計及的宏觀經濟前景惡化，而作出的管理層額外撥加。第三階段資產減值增加 4.90億元，其中近一半的增加與企業及機構銀行業務兩名客戶有關，兩者的行業並無關連。

集團指，儘管新型冠狀病毒的迅速擴散主要影響了集團三月份的業績，但年初幾個星期的強勁業務勢頭一直延續到第一季，集團幾乎所有產品的整體收入均實現正增長，推動撥備前經營溢利顯著提高。集團無法可靠地量化新型冠狀病毒擴散對未來財務表現的影響，但疫症對全球經濟的影響很可能會導致進一步減值，並可能影響收入、風險加權資產和可能產生的成本。

至於未來展望，渣打預期新型冠狀病毒疫情過後市場會逐步復甦。全球大部分地區第二季經濟增長率將大幅收縮，至下半年才漸漸走出衰退。個別市場的復甦速度將很大程度上取決於政府刺激經濟措施和放寬限制政策的有效性，以及新型冠狀病毒病毒本身的傳播情況。

渣打財務總監賀方德（Andy Halford）表示，撥備中有為油價及個別企業客戶作額外減值，預期今年全年減值損失會明顯高於過去數年，但現時難以預測年內餘下季度的撥備水平，並指仍要觀察不同因素，包括要觀察封城對經濟造成的影響，如封城持續較長時間將為撥備帶來更大衝擊，不過目前在北亞地區情況已有好轉趨勢，對此感鼓舞。另外，政府的支持政策亦是重要因素。

（第二版：更新股價表現；第三版：更新管理層評論）

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