公務員下周一復工　多個文娛設施下周三起分階段重開

特首林鄭月娥於28日表示，政府內部從5月4日開始回復正常服務, 公務員亦會在下周一（4日）開始復工，並分兩階段進行。

康樂及文化事務署（康文署）發通告，指5月6日及5月11會重新開放部分陸上康樂場地，而部分圖書館和博物館亦將於5月日起重開。市民可於5月5日（周二）開始，使用康體通在網上預訂上述重開的收費設施。設於各分區康樂事務辦事處的康體通預訂櫃枱亦會於5月6日恢復服務。

以下為5月6日（周三）重開設施： 運動場的跑道（只限緩步跑活動）、健身設施、卵石徑、單車設施、羽毛球場、網球場、極限運動場、滑板場、滾軸溜冰場、模型車場、模型船池和乒乓球枱。 戶外康樂設施則包括網球場、草地滾球場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場，以及屯門康樂體育中心內的射箭場、高爾夫球發球練習場及練習草坪。

以下則為5月11日重開設施： 室內康樂設施：羽毛球場、壁球場、乒乓球室／枱、香港單車館單車賽道、室內高爾夫球發球道、室內草地滾球場、室內緩跑徑和室內網球場。

除上述設施外，其他早前關閉的康樂設施，例如公眾游泳池、泳灘、足球場、籃球場、門球場、兒童遊樂設施等，仍然關閉，直至另行通告。有關重開設施之詳情，請參閱康文署網頁（www.lcsd.gov.hk/tc/facilities/facilitieslist/landsports.html）。