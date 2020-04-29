【貪污案餘溫】港交所上市科高層調動　上市審查組重回「雙主管」

▲ 前上市審查聯席主管楊金隆去年因涉嫌貪污被廉署拘捕後，IPO審查組由另一聯席主管史琳獨挑大樑

港交所 （00388） 公布多名高層新任命，主要集中於上市科部門，包括新委任首次公開招股（IPO）審查聯席主管，去年前聯席主管楊金隆因涉嫌貪污被廉署拘捕後，IPO審查組由另一聯席主管史琳獨挑大樑，新任命後審查組重回雙主管制。

港交所公布，委任上市發行人監管高級副總裁劉穎為董事總經理兼首次公開招股審查聯席主管，與史琳共同監督香港交易所所有發行人上市申請事宜。

港交所介紹，劉穎在香港以及英格蘭及威爾斯均持有律師資格，在企業融資及上市相關事宜方面擁有20年經驗。劉穎將向上市主管陳翊庭匯報。

要員許淑嫺調任綠色金融

上市科要員－上市科董事總經理兼首席營運總監許淑嫺將調任市場科新設職位，改任綠色及可持續發展金融主管，探索創建綠色金融平台，支持符合環保方向的公司進行可持續發展融資。許淑嫺將向市場主管姚嘉仁匯報。

上市科董事總經理伍潔鏇督就接替為上市科首席營運總監。伍潔鏇將繼續領導上市科的政策及秘書服務團隊，並向上市主管陳翊庭匯報。

任命將於5月1日生效。

陳翊庭稱，港交所上市科是全球最繁忙的上市部門之一，高興能夠從集團內部提拔人才，形容自己今年回歸港交所，看到上市科內人才濟濟、盡心盡責，倍感鼓舞，期待繼續與整個團隊合作，聚焦上市監管工作。

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編輯：麥德銘