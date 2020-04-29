【糧食危機】美國肉類供應大減80% 肉廠6500工人料染疫

▲ 【糧食危機】美國肉廠停擺 工會估計6500工人染疫

新冠肺炎疫情在美國嚴峻，確診病例突破100萬宗。很多肉類加工廠因疫情關閉，導致肉類供應中斷。工會估計，有6500名工人染疫。超市的肉類供應減少多達80%，美國總統特朗普將簽署行政命令，要求肉廠重開。白宮官員稱，將與勞動部門合作，提供防疫指引予工人。

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代表130萬食品及零售業工人的「食品及商業工會」（United Food and Commercial Workers，UFCW）周二（28日）表示，美國有20名食品加工和肉類包裝工人死於新冠肺炎，估計有6500人患病。

白宮一名高官透露，美國大多數肉類加工廠可能暫時關閉，令超市中的肉類供應減少多達80%。根據UFCW統計，美國15間豬肉包裝工廠佔美國加工豬肉總量的60%，而美國豬肉屠宰量已減少25%。

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國會山莊報（The Hill）引述高官稱，特朗普擬引用「國防生產法」（Defense Production Act），指定肉類加工廠為關鍵的基礎設施，確保在疫情期間開放，令肉類供應不會中斷。

該名官員表示，與食品巨企泰森等商討後，決定重開肉廠，但強烈建議65歲以上並患病的工人留在家中。UFCW主席佩隆（Marc Perrone）要求，必須實施更多防疫措施保護工人的安全。

佩隆在一份聲明中表示：

簡單地說，沒有這些工人的安全，我們就無法獲得安全的食品供應。（政府）應立即制定明確且可執行的安全標準。

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