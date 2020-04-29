【ATM股價】ATM走勢大不同 為何騰訊獨強？

本港科網股3大龍頭ATM，近日僅騰訊 （00700） 表現強勁，幾乎已走出疫情陰霾，相反阿里 （09988） 及美團（03690）近日走勢轉弱。騰訊為恒指最重磅的股份，疫情放緩，港股氣氛改善，令騰訊成為推高恒指的主要動力。

騰訊再挑戰2月14日的420元高位，今日高見419元後才高位回軟；阿里及美團仍弱，其中阿里於4月中見210後反覆回落，日前已失守200關口。

4月以來騰訊一直維持強勢，是繼恒安 （01044） 後少數走出疫情陰霾的藍籌股。倘騰訊一旦突破420元，騰訊便再創兩年高位。

重磅騰訊 成推動恒指主要動力

騰訊近日的強調，相信與大戶要推高恒指走勢有關。期指昨日結算，4月是今年港股首個上升的月份，隨着疫情放緩，預期港股續上行，相信重磅股騰訊仍會是推動恒指的主力。騰訊現時佔恒指11%，為最重磅藍籌。

近期大行亦合力唱好騰訊，騰訊剛突破400元大關，有大行已急不及待把目標價調升至500元。繼摩通之後，摩根士丹利及瑞信日前亦將騰訊目標價上調至500元。遊戲業務強勁仍是大行看好的理據。在疫情期間，大行預期騰訊遊戲業務依然穩固，更指游戲業務盈利增長具有可見性，料手遊及社交廣告仍是第一季的主要增長引擎。

疫情放緩 阿里美團「宅經濟」概念淡化

至於阿里及美團，近日走勢則跟隨美國科網股回軟，例如美國串流影視龍頭Netflix早前創新高，惟首季後回落。

事實上，阿里及美團的「宅經濟」概念亦受惠疫情，民眾留家消費正利好兩者網購及第三方外賣業務。不過，目前疫情見曙光，憧憬抗疫限制放寛，其他板塊股份業務有望改善，資金輪動，由阿里及美團等流出至其他股份博反彈。

另外，阿里及美團早前一直炒作最快5月有望染藍，惟消息已消化。



責任編輯：錢家鋒

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