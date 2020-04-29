【教育股】希望教育半年多賺1.2倍　楓葉教育不派中期息股價挫14%

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希望教育 （01765） 公布截至今年2月底止中期業績，營業額8.71億元人民幣，按年升46.1%，純利3.34億元人民幣，同比增長121.7%，不派中期息。期內，新招生人數升57.3%至約4.9萬人，入讀學生人數升62.9%至約14萬人。該股中午收跌1.4%，報2.07元。
楓葉教育 （01317） 昨日放榜，上半年度純利按年跌7.9%至2.62億元人民幣，不派中期息。該股股價今早一度跌17%，低見2.19元，中午收2.27元，跌14.3%，成交額1.04億元。期內，收入為7.92億人幣，按年升6.4%；經調整純利約2.75億人幣，按年跌9.6%。今次是楓葉教育2015年上市以來，首次不派中期息，公司去年同期派4.7仙。
惟其他教育股個別發展，新高教 （02001） 漲4%，報4.15元 、宇華 （06169） 升逾3%，曾高見7.95元，創52周新高，午收7.84元 、中教 （00839） 跌1.5% 、中國科培 （01890） 回吐0.8%。
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編輯：吳敏芳