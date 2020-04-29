【兩會行情】憧憬更多政策出台刺激消費 汽車股率先炒起

▲ 兩會即將召開，市場料會有更多刺激消費政策出台。

兩會日期正式落實，全國人大會議及全國政協會議將於5月22日及22日召開，市場關注會否有更多刺激經濟政策出台。從板塊上來看，汽車股、公路股已率先跑出；市場亦預期兩會期間會有更多消費相關的利好政策。

比亞迪 （01211） 首季盈利好過預期，成為汽車股中的最大贏家，現升7.6%報48.75元。其他汽車股亦見炒作，廣汽集團 （02238） 升5.4%；北京汽車 （09158） 升3.9%；藍籌股吉利 （00175） 亦升近3%。

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另外，內地近日亦先後公布了各項利好汽車銷售的政策，包括部分地區延後實施「國六」排放標準，延長新能源車補貼；減少二手車銷售增值稅等。

另外，內地公路5月6日起恢復收費，越秀交通基建 （01052） 升5%，四川成渝高速公路 （00107） 升4.7%；浙江滬杭甬 （00576） 升3.4%。

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消費板塊方面，早前內地已開始派發消費券，推動內需。而在商務部的主導下，內地一眾電商平台亦推出了「五五購物節」，包括阿里巴巴 （09988） 、京東（美︰JD）在內的電商龍頭料會受惠。

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編輯︰侯景成