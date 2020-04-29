【HKTVmall】HKTVmall 5月感謝祭明（30日）開鑼　送東京來回機票

▲ HKTVmall5月感謝祭於4月30日至5月31日舉行。

五一黃金周前夕，HKTVmall5月感謝祭率先於明日（29日）開鑼。港視（001137）旗下的HKTVmall於4月30日至5月31日舉行長達1個月的感謝祭，並設有「5激連環優惠」，當中包括1至2折必搶專區、星期三折上折，以及贏取388套東京雙人來回機票的抽獎活動。

優惠詳情一覽

1） 送388套東京雙人來回機票

HKTVmall指，可透過（1） 打卡、（2） 綫下消費、以及（3） 綫上消費，獲得抽獎機會，6月30日公布結果，機票出發日期為2020年12月1日至2021年6月30日期間。

贏機票詳情：https：//bit.ly/3bHoPKB

2） 名店登陸「每日好店」雙重優惠

除了「 每日一店 」優惠外，HKTVmall感謝祭亦加入「名店登陸」店舖優惠，包括Columbia全店至少5折、Arena & Speedo品牌旗艦店全店4折等。

3） 星期三折上折

HKTVmall表示，將推出限定類別折上折優惠，且預告5月6日精選運動健身用品額外9折。

4） 每周限量200款產品至少半價

HKTVmall表示，每週限量200款優惠產品至少半價，並設有有1至2折必搶專區，涵蓋化妝護膚至生活家電用品。

5） 5月23日全埸額外95 折

HKTVmall指，超過10萬件貨品照價額外95折。

更多優惠：https：//bit.ly/2VWwluE

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編輯：袁諾曦