WhatsApp群組語音及視像通話　人數上限增加至 8 人

▲ WhatsApp今（29日）宣布，將WhatsApp群組語音及視像通話上限人數由4人增至8人。

由於在疫情下，全球各地有更多用戶透過WhatsApp 語音和視像通話互相聯繫，WhatsApp今（29日）宣布，將WhatsApp群組語音及視像通話上限人數由4人增至8人。

用戶在今天開始可在iPhone及 Android手機更新到WhatsApp最新版本，使用已增至8人上限的WhatsApp群組通話服務。

事實上，WhatsApp早前亦有為此更新進行Beta版軟件測試。WhatsApp更改人數上限後，用戶可選擇在群組中直接進行語音、視訊通話，然後再選擇參與聯絡人。另外，亦可直接到通話介面中，點擊創建群組聊天的選項，進行視像通話。

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據WhatsApp透露，用戶在上月，平均每天在WhatsApp 花150億分鐘進行通話，遠高於疫情前的使用量。而WhatsApp建立群組通話的方式亦可使更多的用戶可以使用，包括使用較低階電子產品及網速較慢的用戶。

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此外，其指出通話服務與訊息一樣，會進行端對端加密。今月初亦於全球推出新措施，限制訊息的轉發次數，由原本最多可以轉發給5個人，大幅減少至只可轉發1次，防止假新聞四處流竄。

責任編輯：張寶燕

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