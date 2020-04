【美國疫情】華府專家睡不着「病毒秋冬肯定再來」

▲ 【新冠肺炎美國疫情】「病毒秋冬幾乎肯定再來」華府首席傳染病學家福西:睡不着

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情確診人數突破100萬,死亡人數更超過美軍越戰損失。儘管美國疫情新增確診人數近日有回落趨勢,但華府首席傳染病學家福西直指,「幾乎可以肯定」新冠肺炎病毒會在秋冬季捲土重來。福西更形容,新冠病毒全球大流行,正是令他睡不着的噩夢情景。

美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西(Anthony Fauci)周二(28日)接受傳媒訪問,稱新冠病毒擁有史無前例的特質,讓其爆發成全球大瘟疫:

「令我睡不着的是有一種全新傳染病出現,可能由動物之間跨物種,經呼吸系統傳播,有高度傳染力、致病率和死亡率。你看,這就是我們現在面對的局面。」

(What keeps me up at night is the emergence of a brand new infection, likely jumping species from an animal, that's respiratory born, highly transmissible, with a high degree of morbidity and mortality. And, lo and behold, that's where we are right now.)

福西與愈來愈多專家都預期,新型冠狀病毒不會滅絕,疫情會在秋冬季節捲土重來。他稱,自己幾乎肯定(almost certain)會如此:

「在我心目中,這無可避免,病毒會回來,或者永遠都不會消失。」

(In my mind, it's inevitable that we will have a return of the virus or that maybe it never went away.)

福西指出,美國在秋季如何處理疫情,會決定他們的命運;假如屆時防疫措施還未到位,秋冬季情況就會相當糟糕。他預期,新冠肺炎疫苗需要一年至一年半後才會出現。

