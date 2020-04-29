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【美國疫情】「病毒秋冬肯定再來」華府專家睡不着

環球社會熱點 10:50 2020/04/29

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情確診人數突破100萬，死亡人數更超過美軍越戰損失。儘管美國疫情新增確診人數近日有回落趨勢，但華府首席傳染病學家福西直指，「幾乎可以肯定」新冠肺炎病毒會在秋冬季捲土重來。福西更形容，新冠病毒全球大流行，正是令他睡不着的噩夢情景。

【新冠肺炎美國疫情】「病毒秋冬幾乎肯定再來」華府首席傳染病學家福西：睡不着

美國死亡超越20年越戰 挑戰世界大戰水平

【美國疫情分佈】1日2黑暗里程 確診突破100萬

美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）周二（28日）接受傳媒訪問，稱新冠病毒擁有史無前例的特質，讓其爆發成全球大瘟疫：

「令我睡不着的是有一種全新傳染病出現，可能由動物之間跨物種，經呼吸系統傳播，有高度傳染力、致病率和死亡率。你看，這就是我們現在面對的局面。」

（What keeps me up at night is the emergence of a brand new infection, likely jumping species from an animal, that's respiratory born, highly transmissible, with a high degree of morbidity and mortality. And, lo and behold, that's where we are right now.）

【糧食危機】母豬被迫墮胎 美屠場停工令農場逼爆

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福西與愈來愈多專家都預期，新型冠狀病毒不會滅絕，疫情會在秋冬季節捲土重來。他稱，自己幾乎肯定（almost certain）會如此：

「在我心目中，這無可避免，病毒會回來，或者永遠都不會消失。」

（In my mind, it's inevitable that we will have a return of the virus or that maybe it never went away.）

福西指出，美國在秋季如何處理疫情，會決定他們的命運；假如屆時防疫措施還未到位，秋冬季情況就會相當糟糕。他預期，新冠肺炎疫苗需要一年至一年半後才會出現。

特朗普疫情記者會 讚自己多過慰問患者

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