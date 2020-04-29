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【美國疫情】特朗普：加工肉廠不許關　萬洲績後跌近4%

金融經濟 10:32 2020/04/29

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，美國傳媒報道總統特朗普最新稱，會簽署行政令，要求肉類加工廠在新冠疫情期間維持生產

美國新冠肺炎疫情大爆發，萬洲 （00288） 旗下豬肉廠Smithfield等大型屠宰場、肉類加工廠出現多名員工確診後停工。食品供應有可能受阻下，美國傳媒報道總統特朗普最新稱，會簽署行政令，要求肉類加工廠疫情期間維持生產，確保食物供應如常。

除了萬洲全資持有的Smithfield，Cargill、JBS和Tyson等大型肉類加工廠已暫停約20家屠宰場、肉類加工廠，防止疫情擴散，但引發憂慮影響美國以至全球肉食供應。

美國傳媒報道，行政命令下，若員工感染新冠病毒，公司仍可獲豁免相關責任。

萬洲昨公布，今年首季收入按年升18.9%至62.8億元（美元，下同），經營利潤升61.3%至5.5億元，撇除生物公允價值的盈利升80.1%至3.5億元。目前萬洲在美國有5個屠宰及肉制品工廠因冠狀病毒疫情而暫時關閉。

萬洲今早跑輸大市曾跌4%，最新跌3.6%，報7.56元，成交1.73億元。

相關文章：

【萬洲季績】萬洲今年首季多賺80%　美國5個屠宰及肉制品工廠仍關閉

萬洲美國豬肉廠Smithfield設1億美元「獎」確診員工

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編輯：麥德銘

香港股票 萬洲國際（00288） 特朗普 豬肉 美國 新冠肺炎疫情
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