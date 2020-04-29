【何猷龍】新濠盡沽皇冠損手13億元　9高層離職（第三版）

▲ 何猷龍去年出手協助James Packer 售股，惟新冠肺炎疫情下，何猷龍不單剎停第二階段入股，更出售已入股股份。

新冠肺炎疫情下，新濠國際 （00200） 大刀闊斧重整投資和架構。新濠旗下新濠博亞入股澳洲皇冠度假村（Crown Resorts）不足一年，就宣布盡沽持股，套現27.6億港元，確認出售虧損13.1億港元。另外，有外電引述新濠主席何猷龍內部通訊，指出新濠博亞先後有9名高層離層，並指疫情對營運衝擊會延至明年。

昨日已有消息指，何猷龍內部宣布，自己將放棄今年餘下月份的薪金，新濠管理層今年餘下時間將貢獻其33%的薪金予公司，並放棄所有未使用的年假，並有部分新濠管理層自願離職。

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外電最新引述消息指，新濠博亞餐飲部門、人力資源部門等4名高層已「自願離開」，但希望他們可以重返，另外博彩營運、零售、品牌營銷和數碼營銷部門也有5名管理人員離職。

新濠國際持有新濠博亞控股權，而新濠博亞直接持有澳門賭牌。

從宣布入股至撤出澳洲皇冠僅一年

不單內部調整，新濠博亞也剎停非必要投資，公司去年5月底宣布擬入股澳洲皇冠度假村19.9%股權，去年完成收購9.99%，但因應新型冠狀病毒流行的影響，澳門等地賭業幾近停頓，新濠早前已宣布會著手保存現金，包括終止第二階段入股。

新濠中午正式公告，向黑石集團（Blackstone）出售全數6767.5萬股澳洲皇冠度假村，每股售價為8.15澳元（約40.75港元），總代價5.5億澳元（約27.6億港元）。

因應出售持股，新濠已入賬列作透過損益反映公平值變動之金融資產，料出售事項將錄得虧損 （不包括交易開支）約13.1億港元。

新濠續指，出售事項可以為公司提供機會，以市場價格變現對Crown Resorts的投資，並重新分配集團的資源以便利其核心的營運（包括在澳門，菲律賓和塞浦路斯的營運），以及在最近的冠狀病毒流行期間加強新濠博亞娛樂的資產負債表。

何猷龍、James Packer曾合夥逾十年

新濠不足一年間由宣布入股變離場，事實上，新濠和皇冠曾合作多年，有小賭王之稱的何猷龍和皇冠二代傳人James Packer 曾合夥經營新濠博亞發展賭場，當年公司英文名稱為「Melco Crown」，反映雙方合資關係。

及後皇冠捲入員工在內地不法宣傳賭業，2017年漸退出新濠博亞，何猷龍去年拍板入股皇冠，也稱雙方關係友好促成決定。

新濠國際中午收14.48元，跌1.4%，午後表現相若，至下午2時57分，跌1.5%，報14.46元，成交5150萬元。

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編輯：袁諾曦