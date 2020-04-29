【何猷龍】新濠入股澳洲皇冠不足一年即離場　損手13億元（第二版）

▲ 何猷龍去年出手協助James Packer 售股，惟新冠肺炎疫情下，何猷龍不單剎停第二階段入股，更出售已入股股份。

新濠國際 （00200） 子企新濠博亞早前叫停增持澳洲皇冠度假村（Crown Resorts）第二批股份後，決定出售原有Crown Resorts的投資。新濠中午公告，已入賬列作透過損益反映公平值變動之金融資產，料出售事項將錄得虧損 （不包括交易開支）約13.1億港元。

外電報道， 黑石集團（Blackstone）以每股8.15澳元，即較收市價折讓5.2%，收購新濠博亞目前持有Crown Resorts約9.99%的股份，涉資5.5億澳元（約27.9億港元），意味新濠博亞不再持有澳洲皇冠度假村任何股權。

新濠中午通告續指，出售事項可以提供機會，以市場價格變現對Crown Resorts的投資，並重新分配集團的資源以便利其核心的營運（包括在澳門，菲律賓和塞浦路斯的營運），以及在最近的冠狀病毒流行期間加強新濠博亞娛樂的資產負債表。

新濠去年5月底宣布擬入股澳洲皇冠度假村（Crown Resorts）19.9%股權，去年完成收購9.99%，但因應新型冠狀病毒流行的影響，澳門等地賭業幾近停頓。

新濠早前已宣布會著手保存現金，包括終止購買Crown Resorts Limited第2批股份，該批股份佔 Crown Resorts已發行股本約9.99%。

宣布入股不足1年離場 何猷龍、James Packer曾合夥逾十年

新濠不足一年間由宣布入股變離場，事實上，新濠和皇冠曾合作多年，有小賭王之稱的何猷龍和皇冠二代傳人James Packer 曾合夥經營新濠博亞發展賭場，當年公司英文名稱為「Melco Crown」，反映雙方合資關係。

及後皇冠捲入員工在內地不法宣傳賭業，2017年漸退出新濠博亞，何猷龍去年拍板入股皇冠，也稱雙方關係友好促成決定。

新濠國際中午收14.48元，跌1.4%。

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編輯：袁諾曦