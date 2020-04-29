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Google母公司發布首季業績　總收入較同期增13%

環球政經 11:01 2020/04/29

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Google母公司Alphabet於周二（28日）發布，第一季度業績，即使受新冠肺炎疫情打擊3月份的廣告收益，但整體其益利也有增長。

Alphabet指出，其利潤為68.4億美元，比去年同期增長近3％，收入比去年同期增長13％，達411.6億美元。發言人就解釋，大流行（新冠肺炎疫情）是在首季的最後一個月開始出現影響，最主要影響為在線廣告。事實上公司的在線廣告被視為主要收入和利潤來源。

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首席財務官Ruth Porat表示，本季度的前兩個月表現強勁，但隨後在三月份，公司的廣告收入大幅下降。其表示，這三個月的主要收入是由搜尋、雲端計算產品，以及影音平台YouTube。

雖然3月份疫情在惡化，但Google的整個季度廣告收入增長10％。當中，YouTube的廣告收入達40億美元，或因不同國家均實施社交隔離，人們留家機會增加的原因有關。

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