星巴克上季盈利跌47% 中國分店幾乎全綫復市

▲ 受新冠肺炎疫情影響，星巴克上季收入下跌5%。

連鎖咖啡店星巴克Starbucks（美︰SBUX）公布了截至3月底止第二財季業績，期內淨利潤按年下跌50.5%至3.28億美元，每股盈利為0.28美元，下降47.2%；非通用會計準則下每股盈利為0.32美元，按年下降47%，符合市場預期。

收入方面，上季度收入為60億美元，按年下降5%。主要受疫情影響，眾多分店臨時關閉、經營方式改變、營業時間縮短以及客流量的減少。

星巴克表示，目前暫時關閉了美國約一半分店，在加拿大、日本和英國關閉超過75%分店。在中國，98%的分店已恢復營業，惟營業時間和方式有所調整。

公司預計，到2020財年末（即2021年首季）中國的銷售額將大幅回升，同店銷售額與上年同期水平基本持平。第三季度的中國同店銷售下降預計為25至35%；第四季度在10%至持平；全年將在15%至25%，並預計中國至少增加500家分店。

星巴克預計新冠肺炎疫情對公司財務的負面影響，將在2020財年第三季度顯著增加，並將延續到第四季度，但影響程度將更趨於溫和。

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編輯︰侯景成

