比亞迪料首季少賺85%已見底　股價飈近8%、比亞迪電子漲近9%

▲ 比亞迪預測上半年純利增長10%至23.75%，達16億至18億元人幣。

比亞迪 （01211） 公布， 按中國會計準則，期內純利1.12億元（人民幣‧下同），按年大幅下跌85%。受新冠肺炎疫情和內地經濟下行影響，期內營業收入196.79億元，按年下跌35%。惟比亞迪預測新能源汽車銷量及收入將走出低谷，公司股價今早高開逾2%，報46.3元，後升幅擴大，中午收報48.75元，升7.6%，成交額4.2億元。比亞迪電子 （00285） 升8.7%，盤中曾高見18.84元，創52周高，午收18.28元。

其他汽車股亦造好，吉利 （00175） 漲1.9%、東風 （00489） 升逾1%、華晨 （01114） 漲2.9%。

預測上半年純利至少升1成

比亞迪預計，第2季度國內疫情影響逐漸消退，汽車行業穩步復甦。受益於行業恢復及集團品牌力的持續提升，預計集團新能源汽車銷量及收入將走出低谷，帶動集團收入實現恢復性增長。比亞迪預測上半年純利增長10%至23.75%，達16億至18億元。

口罩生產及銷售料有正面貢獻

手機部件及組裝業務方面，比亞迪稱集團於主要客戶的份額持續提升，推動業務規模顯著擴大，同時導入新的零部件項目成果顯現，玻璃陶瓷等業務的產品出貨量增長迅速，盈利能力預計在第2季度會有明顯提升，經營利潤率得到大幅改善。此外， 口罩生產預計也將為集團的銷售收入及盈利增長提供正面貢獻。

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編輯：吳敏芳