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兩會將於5月21、22日召開　渣打績後抽升逾5%（不斷更新）

金融經濟 13:13 2020/04/29

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道指期貨升73點　恒指黑期升約50點（不斷更新）

美國消費者信心指數急跌，美股反覆回落收市倒跌。道指收報24101點，跌32點。恒生指數開報24786點，升210點，重上50天綫（24601點），升穿4月17日高位24666點，早段一度升約280點，升至24800點水平，其後升勢回順。

【兩會行情】憧憬更多政策出台刺激消費 汽車股率先炒起

【新股IPO】京東傳秘密提交文件 最快6月香港第二上市

【銀行重開】滙豐下周再重開6個網點（不斷更新）

【13：12】財政司司長陳茂波修訂今年本地經濟增長預測，由預算案提到的負1.5%至0.5%，修訂為負4%至負7%。

【香港經濟】陳茂波下調本港經濟預測　最差倒退7%

【13：05】渣打 （02888） 升幅擴大至逾7%，重上40元水平，高見40.25元。

【13：01】港股午後初段升約70點，於24650點水平。

【13：00】渣打 （02888） 績後股價造好，午後急升逾5%，高見39.45元。

【12：47】渣打 （02888）  公布首季業績，反映核心經營情況的除稅前基本溢利跌12%至12億美元，而計及一次性項目的除稅前法定溢利則跌29%至9億美元。

【渣打業績】渣打首季基本法定溢利跌12%

【12：15】美股期貨向好，道指期貨升約245點，報24291點。

【12：08】油價反彈，中石油 （00857） 升3.3%，為表現最好藍籌；萬洲 （00288） 績後跌4.3%，藍籌中表現最差。

OPEC+限產協議5月生效前　OPEC本月供應急增創近1年半高

【12：00】恒生指數半日升65點，中午收報24641點。國指中午收報10053點，升69點。主板成交460億元。

【11：56】美團 （03690） 升幅擴大至逾3%，高見104.8元，上試105元水平。

【美團點評】美團股價跑贏騰訊阿里 漲逾3%見104元

【11：45】港股中午收市前升約45點，報24621點。

【11：31】內地股市半日靠穩，上證升0.5%；深證升0.2%；創業板指升0.1%。

【11：23】恒指低見24589點，試50天綫支持，最新報24618點，升42點。

【11：21】友邦 （01299） 及港交所 （00388） 分別倒跌近0.1%。

【京東上市】京東拒評6月來港集250億傳聞　港交所股價先升後跌（第二版）

【11：15】港股升約20點，回至24600點水平。

【11：14】香港電視 （01137） 跌0.6%。港視旗下的HKTVmall於4月30日至5月31日舉行長達1個月的感謝祭，並設有「5激連環優惠」，當中包括1至2折必搶專區、星期三折上折，以及贏取388套東京雙人來回機票的抽獎活動。

【HKTVmall】HKTVmall 5月感謝祭明開鑼　送東京來回機票

【10：57】合富輝煌 （00733） 股價升18.6%，曾升最多逾24%高見1.74元。合富輝煌獲公司主席及碧桂園服務 （06098）  提全購 ，刺激股價飈升。

合富輝煌獲主席及碧桂園服務提私有化　股價曾飈逾兩成

【10：55】部分重磅藍籌轉跌，騰訊 （00700） 跌0.5%；中移動 （00941） 跌近0.1%。

【10：44】紐約期油升幅擴大至15%，重上14美元水平。

【10：40】港股升幅收窄至100點以下，恒生指數最新升89點，報24665點。

【10：39】蒙牛 （02319） 股價跌逾3%。蒙牛旗下產品日前宣布小豬羅志祥為代言人，惟隨即爆出羅志祥風波，令蒙牛躺着也中槍。

蒙牛躺着也中槍？　受累羅志祥風波股價跌逾3%

【10：12】全國政協及人大分別於5月21日及22日召開。

【10：10】馬鋼 （00323） 升幅擴大至11%。馬鋼截至3月31日止首季純利約3.77億元人民幣，升約3.5倍。

【10：59】內地公路5月6日恢復收費，深圳高速公路股份 （00548） 升3.2%；成渝高速 （00107） 升4.7%；滬杭甬 （00576） 升4.1%；越秀交通 （01052） 升6.1%；皖通高速 （00995） 升3.9%。

【公路收費】內地公路5月6日恢復收費　一文看清公路股首季業績

【09：59】5月期指轉跌，最新報24572點，跌2點。

【09：58】港股早段升勢回順，恒生指數升幅收窄至約120點，至24700點水平。

【09：56】萬洲 （00288） 股價績後跌3.4%。

【萬洲季績】萬洲今年首季多賺80%　美國5個屠宰及肉制品工廠仍關閉

【美國疫情】特朗普：加工肉廠不許關　萬洲績後跌近4%

【09：52】濠賭股逆市向下，藍籌股銀娛 （00027） 跌1.6%，低見49.8元；金沙 （01928） 跌0.8%，低見32.05元。

【09：51】港鐵 （00066） 股價升0.6%，高見43.25元。港鐵昨公布，3月份本地服務總乘客量按年跌42%至8404.8萬人次，連跌9個月，但若與2月份比較，則回升17.7%。

港鐵3月份本地服務乘客量減42%　與2月比較則升18%

【09：48】網上醫療股平安好醫生 （01833） 跌1.8%，低見111.9元；阿里健康 （00241） 升0.1%，報19.02元。

【09：46】小米 （01810） 股價逆市偏軟，跌0.2%，低見10.22元。

雷軍董明珠新一輪5年對賭　小米創造VS格力製造

【09：42】九倉置業 （01997） 升5%，高見33.55元。九倉置業獲大摩上調評級至「中性」，惟目標價由36元降至35元。

【09：39】昨日尾市急升的招商港 （00144） 今早回吐近半成，低見10.54元。外電昨日報道，招商局集團擬提出私有化招商局港口。

招商局港口傳私有化抽升兩成　招商局集團早已密密增持

【09：37】ATM 3股個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.7%，低見196.5元；騰訊 （00700） 升0.3%，高見419元；美團點評 （03690） 升0.2%，高見101.3元。

騰訊指7月前完成消費限額改造　遊戲增值問題頻現被約談　

【09：33】楓葉教育 （01317） 逆市跌13.6%，低見2.27元。楓葉教育中期純利約為2.62億元人民幣，按年跌7.9%。

【09：33】油價反彈，F三星原油期 （03175） 升3.5%；FGX原油 （03097） 升1.9%。三桶油方面，中石油 （00857） 升1.8%；中海油 （00883） 升1.6%；中石化 （00386） 升1.6%。

【09：32】港股早段升約250點，升至24800點水平。

【09：30】康德醫療 （01789） 逆市跌5.5%，低見21.35元。愛康醫療獲控股股東喜馬拉亞有限公司知會，其於昨日（28日）與高盛（亞洲）訂立配售協議，以每股21.04元向不少於6名獨立承配人配售3000萬股，較上日收市價折讓7.5%。

【09：29】比亞迪 （01211） 績後升3%，高見46.95元。比亞迪首季純利按年減少85%。

比亞迪首季少賺85%惟料今季走出低谷　股價高開逾2%創1個月高

【09：28】會德豐 （00020） 發盈警，股價逆市跌1.1%，會德豐公布，指根據公司目前可得的管理資料，包括截至3月底止3個月的未經審核管理賬項， 董事會初步估計首季錄得淨虧損約60億元。

【盈警】會德豐預警首季淨虧損約60億元 受疲弱經濟及疫情雙重夾擊

【09：27】多隻內銀公布業績，「工建農交」中以建行 （00939） 盈利表現最好，其首季純利按年增長5.1%至808.6億元人民幣，建行升0.6%；工行 （01398） 跌0.4%；中行 （03988） 升0.7%；農行 （01288） 升1.6%；交行 （03328） 升1.4%。

【內銀業績】一文看清內銀首季業績　工農建賺多3%至5%

【09：23】滙豐 （00005） 升1.6%，開報40.6元，重上40元水平；騰訊 （00700） 升0.2%，開報418元。

【09：20】恒生指數開報24786點，升210點，重上50天綫（24601點），升穿4月17日高位24666點。

恒生指數升至24500點水平　後市挑戰「肺炎頂」

【業績】一文看清企業業績　內銀比亞迪相繼放榜

【09：13】5月期指開報24605點，升30點或0.1%。

【08：50】南韓KOSPI指數升0.1%，報1936點；日股假期休市。

【08：45】恒指黑期升約50點，報24655點；道指期貨升73點，報24118點。

【08：40】原油價格反彈，紐約期油今早於亞洲時段曾升逾12%，重上13美元水平。布蘭特期油亦曾升逾2%。

【油價走勢】原油價格反彈　紐約期油重上13美元曾升逾12%

【08：20】截至早上8時，全球累計3142369宗新冠肺炎確診病例，較上日增加47835宗；死亡人數達218025人，較上日增加4771人。

【疫情焦點】全球累計近315萬確診　美國確診逾103萬

美國聯儲局前主席格林斯潘（Alan Greenspan）表示，新冠肺炎疫情正對美國經濟造成嚴重影響，第2季美國經濟表現會非常差，但如果新冠肺炎問題如預期般發展，第3季經濟將會迎來強勁反彈。不過，他仍擔心第4季及之後的經濟情況。

格林斯潘︰美國經濟第2季表現會非常差　第3季強勁反彈

【07：00】道指早段最多升378點，其後回軟，收報24101點，跌32點，結束4連升；標指收報2863點，跌15點；納指收報8607點，跌122點。

港股ADR收報24473點，跌102點或0.4%。恒指夜期跌26點，收報24549點，低水27點，成交19,907張。

道指倒跌32點港股ADR跌102點　紐油期油跌3.4%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 渣打集團（02888） 合富輝煌（00733） 蒙牛乳業（02319） 中國移動（00941） 馬鞍山鋼鐵（00323） 萬洲國際（00288） 金沙中國有限公司（01928） 銀河娛樂（00027） 港鐵公司（00066）

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