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【油價走勢】原油價格反彈　紐約期油升15%重上14美元水平

金融經濟 10:43 2020/04/29

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【油價走勢】原油價格反彈　紐約期油重上13美元曾升逾12%

原油價格反彈，紐約期油今早於亞洲時段升15%，重上14美元水平。布蘭特期油亦升近半成%。紐約期油高見14.4美元，現報14.2美元，升1.86美元或15.1%；布蘭特期油報21.4美元，升0.94美元或4.6%。

油價續受原油儲存空間緊張影響，紐約期油昨一度跌至10美元邊緣水平，低見10.07美元，惟敘利亞油輪受到炸彈襲擊，支持油價低位反彈。紐約期油收報12.34美元，跌0.44美元或3.4%；布蘭特期油收報20.46美元，升0.47美元或2.4%。

另外，商品指數的指數供應商標普道瓊斯指數公司（S&P Dow Jones Indices）提前把紐約期油合約轉倉至7月合約，因基於6月期油合約的價格可能變為零或低於零，及6月未平倉合約數目平穩下降，轉倉將於一天內進行，並在4月28日完結後表述完成轉倉。

【油價走勢】紐約6月期油連日再急跌　箇中原因竟然係咁？

【美版3175】紐約期油挫近25%　全球最大石油ETF再「搬龍門」轉倉避險

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責任編輯︰梁浩碩

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