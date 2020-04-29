  • 23°C
香港時間 : 2020429日 (三) 08:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

道指倒跌32點港股ADR跌102點　紐油期油跌3.4%

金融經濟 07:28 2020/04/29

分享：

道指倒跌32點港股ADR跌102點　紐油期油跌3.4%

道指倒跌32點
美國消費者信心指數急跌，美股反覆回落收市倒跌。道指早段最多升378點，其後回軟，收報24101點，跌32點，結束4連升；標指收報2863點，跌15點；納指收報8607點，跌122點。

港股ADR跌102點
港股ADR收報24473點，跌102點或0.4%。恒指夜期跌26點，收報24549點，低水27點，成交19,907張。

油價個別走 紐油期油跌3.4%
油價續受原油儲存空間緊張影響，紐約期油曾跌至10.07美元，惟敘利亞油輪受到炸彈襲擊，支持油價低位反彈，紐約期油收報12.34美元，跌0.44美元或3.4%；布蘭特期油收報20.46美元，升0.47美元或2.4%。

美滙指數跌穿100水平
市場關注聯儲局議息會議，美元下跌，美滙指數報99.96，跌穿100水平。歐元兌美元報1.0827；美元兌日圓報106.78。

美國10年期債息報0.616厘。

紐約期金跌1.6美元
多國放寬限制措施重啟經濟，資金流出金市，紐約期金收報1722.2美元，跌1.6美元或0.1%。現貨金於1721美元水平。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

最新專欄文章 更多

金股滙行情 - 道指升358點港股ADR升130點　紐約期油跌近25%
2020/04/28
道指升358點港股ADR升130點　紐約期油跌近25%
金股滙行情 - 道指上週五升260點港股ADR升102點　原油價格連升3日
2020/04/27
道指上週五升260點港股ADR升102點　原油價格連升3日
金股滙行情 - 道指微升39點港股ADR跌116點　紐約期油續反彈近兩成
2020/04/24
道指微升39點港股ADR跌116點　紐約期油續反彈近兩成
金股滙行情 - 道指升456點港股ADR跌13點　紐約期油反彈19%
2020/04/23
道指升456點港股ADR跌13點　紐約期油反彈19%
金股滙行情 - 道指跌631點港股ADR跌324點　6月紐約期油挫43%
2020/04/22
道指跌631點港股ADR跌324點　6月紐約期油挫43%
美股 ADR 布蘭特期油 紐約期油 紐約期金 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數

上一篇文章

格林斯潘︰美國經濟第2季表現會非常差　第3季強勁反彈

下一篇文章

美國4月消費者信心急挫　道指倒跌恒指夜期收市轉低水（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國4月消費者信心急挫　道指倒跌恒指夜期收市轉低水（不斷更新）
美國4月消費者信心急挫　道指倒跌恒指夜期收市轉低水（不斷更新）
【ESPRIT】思捷關香港等56間亞洲分店　股價飆升2成後全日僅升4%
【ESPRIT】思捷關香港等56間亞洲分店　股價飆升2成後全日僅升4%
【口罩供應】UNICEF HK今日（28日）至5月5日可網上登記抽兒童口罩（附連結）
【口罩供應】UNICEF HK今日（28日）至5月5日可網上登記抽兒童口罩（附連結）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【阿里巴巴】淘寶天貓香港今起試行包郵計劃 買滿199人幣免集運運費
【阿里巴巴】淘寶天貓香港今起試行包郵計劃 買滿199人幣免集運運費