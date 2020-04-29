▲ 道指倒跌32點港股ADR跌102點 紐油期油跌3.4%

道指倒跌32點

美國消費者信心指數急跌，美股反覆回落收市倒跌。道指早段最多升378點，其後回軟，收報24101點，跌32點，結束4連升；標指收報2863點，跌15點；納指收報8607點，跌122點。

港股ADR跌102點

港股ADR收報24473點，跌102點或0.4%。恒指夜期跌26點，收報24549點，低水27點，成交19,907張。

油價個別走 紐油期油跌3.4%

油價續受原油儲存空間緊張影響，紐約期油曾跌至10.07美元，惟敘利亞油輪受到炸彈襲擊，支持油價低位反彈，紐約期油收報12.34美元，跌0.44美元或3.4%；布蘭特期油收報20.46美元，升0.47美元或2.4%。

美滙指數跌穿100水平

市場關注聯儲局議息會議，美元下跌，美滙指數報99.96，跌穿100水平。歐元兌美元報1.0827；美元兌日圓報106.78。

美國10年期債息報0.616厘。

紐約期金跌1.6美元

多國放寬限制措施重啟經濟，資金流出金市，紐約期金收報1722.2美元，跌1.6美元或0.1%。現貨金於1721美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩