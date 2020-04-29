【美股收市】 消費信心弱道指倒跌32點 油輪爆炸推升布油

多家美企盈利勝預期，加上投資者憧憬美國經濟重啟，美股早段造好；但美國消費者信心指數急跌，美股反覆回落，收市倒跌 ; 科技股及藥業股領跌，納指挫1.4%。

另一方面，據報敍利亞一艘油輪被炸，國際油價壓力紓緩，倫敦布蘭特油價造好。

美股先升後回，道指早段最多升378點，其後回軟，收報24101點，跌32點，結束4連升；標指收報2863點，跌15點；納指收報8607點，跌122點。

大型科技股普遍回落，Netflix急挫4.2%，蘋果、亞馬遜、Facebook跌幅介乎1.6%至3.3%。

波音宣布重開南卡羅來納州廠房，5月初恢復生產客機，支持股價最多漲6.6% ; 惟波音正面對當局更廣泛的法律調查行動，範圍擴大至737 MAX飛機生產線，可能存在品質控制過失，波音或遭起訴。波音收市股價升幅收窄至2.2%。

聯儲局將展開兩日議息會議之際，市場聚焦美重啟經濟進程與公司業績 ; 美國4月消費者信心急跌至86.9，低於市場預期的，更為史上最大跌幅，反映美國經濟並不樂觀。

儲局前主席格林斯潘表示，疫情正對美國經濟造成嚴重影響，第二季表現會非常糟，但第三季經濟將會迎來強勁反彈，惟仍擔心第四季及之後的經濟情況。

國際油價個別發展。據報一艘敘利亞油輪發生炸彈爆炸，顯示地緣政治風險升溫，消息一度推動油價低位反彈 。紐約期油一度挫逾兩成後跌幅收窄，收報12.34美元，跌3.4%；布蘭特期油收報20.46美元，升2.4%。

市場風險胃納漸增，紐約期金連跌3日，美匯指數跌穿100關。