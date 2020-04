美國食品巨企泰森食品(Tyson Foods)警告糧食危機正在醞釀,肉類供應鏈正在斷裂,據報總統特朗普計劃簽署行政命令,要求肉食供應廠必須維持運作,以解決有關問題。

由於有僱員確診新冠肺炎,泰森須關閉部分工廠生產線,農夫現時亦難以出售牲口,美國的肉食供應市場很可能發生短絀情況。白宮估計,如果沒有行政命令,美國八成的肉食工廠可能要關閉。

消息人士指出,特朗普計劃引用《國防生產法》,把肉食工廠列為重要基建,命令工廠必須維持運作。同時,政府將向工廠僱員提供額外個人防護物資。所以供應牛肉、豬肉、鷄肉與鷄蛋的工廠,也會被行政命令所涵蓋。

新冠肺炎疫情有緩和迹象,美國經濟活動預期將逐步重新啟動。不過,白宮健康顧問警告稱,若未能及時找到有效的治療方法,國家「或面臨倒下」(could be in for a bad fall)的局面。

美國國家過敏症和傳染病研究所主任福西(Anthony Fauci)稱,如果在條件未成熟下重啟經濟活動,隨時會導致疫情出現第二波反彈,再次返回數周前大爆發的起點。