【糧食危機】「等同死刑」特朗普強制肉廠疫情照開工

▲ 【新冠肺炎美國疫情糧食危機】特朗普強制肉廠疫情照開工 捱批「等同死刑」

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情確診人數突破100萬，美國肉類加工業多達數千人染病，多間肉廠關閉，肉類短缺正醞釀糧食危機。美國總統特朗普則簽署行政命令，要求美國肉廠繼續開工。特朗普此舉將華府與美國製肉業置於相撞軌道上。有組織批評，特朗普強制肉廠在疫情下開工，等同判處工人死刑。食品業工會亦強調，工人不安全，食物供應也不會安全。

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特朗普周二（28日）簽署行政命令，引用《國防生產法》，指示美國肉類工廠在疫情下維持運作。特朗普稱，肉廠是必要基建的一部分，需要令民眾保持溫飽，肉廠停工威脅美國肉類和家禽供應鏈，在國家緊急時刻損害基建。

有華府官員和傳媒稱，行政命令適用範圍涵蓋牛肉、豬肉、鷄肉和鷄蛋的工廠；白宮會與食品企業合作，尋求向肉廠員工供額外個人防護物資。

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美國多間食品企業、多所肉類加工廠近日都爆發員工集體感染，需要無限期關閉。工會United Food and Commercial Workers（UFCW）稱，至少22所工廠受到影響，並估計會內有多達6,500名工人確診。

對於特朗普簽令強制肉廠開工，UFCW強調，假如肉廠員工不安全，食物供應亦會不安全。工會表示，希望特朗普看待工人性命，會如對看待肉類供應一樣重視。

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農業倡議組織Environmental Working Group更批評，特朗普強制肉廠在疫情下開工，假如沒有提供足夠保護裝備，等同判處工人死刑。組織指出，特朗普應該專注確保業界有充分防護裝備，讓企業放心繼續營運，而非強制開工。

美國食品巨企泰森食品（Tyson Foods）日前也警告，肉類供應鏈斷裂，糧食危機正在醞釀。除了業界不少工廠關閉，農民現時亦難以向肉廠出售牲口，數以百萬牲口可能因此需要銷毀，大量浪費食物。

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