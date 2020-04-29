【美股午市】美消費信心急挫　道指曾倒跌百點

新冠肺炎全球大流行，打擊環球經濟，但同時推高醫療相關用品需求，相關美國巨企上季業績報喜，加上波音（美：BA）復工在望的利好，均助美股周二高開，道指曾升逾370點。惟其後美消費信心急挫，大市轉跌百點，投資者換馬，科技股有沽壓。

本港今晨1時20分，道指升47點，報24181點；標指升2點，報2881點；納指跌59點，報8670點。

會議局公布4月消費者信心急跌至86.9，低於市場預期的87，以及3月向下修訂的118.8，更為史上最大跌幅，反映美國經濟並不樂觀。

5大科網股FAANG（Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix、Google母企Alphabet） 帶領大市倒跌，5股跌幅介乎0.6%至3.1%。

標指11個板塊8個上升3個下跌，工業及能源股齊升逾1.7%，原材料及金融股亦漲逾1.5% ; 醫療保健股有回吐，跌1.5%；通訊服務及資訊科技股亦跌1.1%及0.6%。

銀行股集體造好，美銀（美：BAC）股價曾升5.7%，道指成分股美國運通（美：AXP）、高盛（美：GS）及摩根大通（美：JPM）升1.8%至3.5%。

美元稍軟，澳元一度升至近6周高，暫升0.5%至65美仙。美滙指數午市跌0.1%，報99.9；歐元持平，報1.0833美元；日圓升0.4%，報106.85兌1美元，每百日圓兌7.2545港元。

6月倫敦布蘭特期油周四結算，油價持續波動，布蘭特期油及紐約期油早段分別大跌6.3%及21.2%，低見18.73及10.07美元。惟兩油其後重拾升軌，布蘭特期油及紐約期油暫升0.8%及0.6%，報20.14及12.86美元。