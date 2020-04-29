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【京東上市】京東拒評6月來港集250億傳聞　港交所股價先升後回（第二版）

金融經濟 12:34 2020/04/29

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京東傳已秘密提交文件，最快6月在香港第二上市。

路透社引述消息人士指，內地電商公司京東（美：JD）已秘密提交上市文件，擬在香港第二上市。京東或成為阿里巴巴 （09988） 之後第二家在香港第二上市的同股不同權中概股。消息指京東可能出售最多約5%的股份，預計最早在6月上市，以5%股份計，京東集資額料達250億元。

內地傳媒引述京東指，不評論傳聞。

其後內地媒體報道，參與京東赴港上市的消息人士確認，京東目前正安排赴港上市事宜，並已向港交所提交上市文件，集資額還沒確定，上市規模要視乎市場環境而定，希望疫情好轉之後集資額會更高一點。據悉瑞銀及美銀美林為主要承銷商。

港交所 （00388） 有望集齊內地最大4家科網企業，今早股價未受刺激，至上午10時，股價微升0.2%，暫報253元。港交所臨午休轉跌，最新微跌不足0.1%，報252.4元，港交所中午收報252.6元，無升跌。

消息傳出後，京東美股股價反覆，全日跌4.4%，報43.58美元。京東最新市值640.5億美元（約4990億港元）。

以京東發行5%股份計，京東新股集資規模達250億港元。阿里巴巴去年在香港第二上市，連同超額配股權，發售5.75億股新股，集資達1,012億元。

（第二版更新京東回應）

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