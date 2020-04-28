曾擁數十個單位　沙士後近一鋪清袋　陳清白：「無諗過樓價跌剩三成！」

過去十多年樓價急升，港人可能早已忘記「負資產」的血淚經歷。從1997年金融風暴到2003年沙士期間，香港樓價暴跌了約7成，期間製造了逾十萬個負資產個案，數字史無前例。當年不少人花盡畢身財富希望盡早供完物業，但樓價暴跌使他們美夢成空，不少更淪為負資產一族，甚至走向破產之路。

10多年過後，「負資產」一詞再次出現在港人眼前。一場新冠肺炎疫情令經濟急速逆轉，樓價持續回調。更甚的是，特首林鄭月娥於去年《施政報告》公布放寬按揭保險上限，上車人士購入樓價800萬元以下物業可承造最高9成按揭。事實上，樓市稍有差池，不少業主就會淪為「負資產」。業界早已預期今年首季負資產數目衝上千宗水平，當中承造高樓按人士，頓成負資產的高危一族。

早於八十年代初已開始涉足投資物業的陳清白，是地產界的老行尊，經營地產代理起家，其後全力投入炒樓行列，在1997年前樓市高峰期，他投資過的單位動輒數百個，一度坐擁近50個住宅物業。他當年購入新盤、豪宅物業時出手甚快，有如狂風掃落葉，因此被市場冠以「白旋風」的稱號。

1997年前他炒樓遍多區豪宅，包括中半山雍景臺、天后柏景臺、半山地利根德閣等，涉及數百宗成交，最高峰時他曾同一時間持有約40至50個單位，市值高達數億元計。但1997年爆發的金融風暴，樓價開始長達6年的暴跌，「我無諗過樓價跌剩三成，樓價愈平是愈冇人買的，當時樓價一跌下來，大家都手忙腳亂，那個單位有人肯要就即賣樓，要錢為上。你知道甚麼叫『滾水淥豬腸』嗎﹖就是你一直供著樓，但樓價一直下跌，就算你供了幾多錢也難以補回樓價的跌幅。」

更難捱的是租金大跌，「租金暴跌更令你『冇得守』，1997 年我買入約10個北角港運城，每個單位樓價約1,000萬元，月租約4 萬元，但想不到後來樓價大幅回落，租金也跟隨調整，市值租金跌至只有1.3 萬元。」因此，他每月要拿出大量現金倒貼供樓，最後惟有忍痛離場。親身經歷過樓市暴跌七成的慘況，他苦笑指自己已「被廢武功」。

樓價暴跌期間，新聞充斥苦主燒炭跳樓的慘況，陳清白坦言：「當時我冇諗過死的，我唔死得的，因為我是個一家之主，如果人當時的業主因為一間細單位也要死，我咪要死幾十次﹖最後只有面對現實，減價賣樓。所謂『食得鹹魚抵得渴』、『一子錯滿盤皆落索』，坦白說我現在也未能放下。」

對於樓市前景，陳清白指目前樓價已見頂回落，未來3年至5年也有下跌空間。「你見到整個經濟十分差，現在樓市充斥很多不利因素，舖位的供應量其實很少，但價錢也可以跌了5成，住宅樓有沒有可能只跌1成那樣少﹖」他又指，政府放寬按揭，800萬至1000萬元可借8成按揭，800萬元以下更可借9成，上車難度好像小了，「但問題是你唔使供樓嗎﹖還有管理費、差餉呢！同時你的工作是否『穩陣』呢﹖如果你要借得咁盡才有能力買樓，這個時間我真的不建議你買樓了。」他強調，市民現階段根本不用急於買樓，特別是資金不是太鬆動的人士，可趁租金下調先租樓，靜待未來入市時機。除自住單位不要賣外，現在持有多於一個單位的話應該沽貨套現。

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