【美股戰報】白宮顧問預告GDP或呈負數　三大指數轉跌　

三大指數升幅全部蒸發，道指開市一度高開逾300點，現轉跌27點，報24111點，跌0.1%；標指跌7點，報2869點，跌0.32%；納指跌90點，報8638點，跌1.05%。五大科網股均稍為下跌，Facebook（FB）跌1%、Amazon（AMZN）跌2.3%，Apple（APPL）跌0.59%， Netflix （NFLX）跌3.6%， Microsoft（MSFT） 跌1.8%。



全球確診新型肺炎人數突破300萬，累計超過20萬人死亡，當中美國逾100萬人感染，佔三分之一。疫情對美國經濟已顯現在就業數據，過去五週，美國失業人數已超過2600萬人。明日美國將公布首季GDP數值，白宮經濟顧問委員會主席哈塞特指數據可能是負值，市場應該為即將到來的大量負面數據做好準備，但同時預告第四階段刺激法案或將為下半年經濟帶來強勁增長。



市場亦普遍預期美國首季GDP將呈負數，美國經濟分析局 （BEA) 預估，第一季GDP或衰退3.8%，創下自金融海嘯以來的最大跌幅；美國銀行經濟學家 Michelle Meye則估計，數值或跌至負7%，第二季GDP數值更將進一步萎縮30%。

美國經濟恢復過程亦不容樂觀，美國古根海姆（Guggenheim Partners）首席投資主管Scott Minerd認為，經濟可能需要4年時間，才能恢復到新冠肺炎疫情爆發前的水平，認為美國GDP能在第三季度，以V型加速恢復到疫情之前水平，是不現實的。他又指，儘管政府盡其所能為受病毒影響的企業和個人提供幫助，但這種幫助很可能不足，而且方向錯誤，並稱即使經濟完全解封，失業人士也不會立即恢復工作。