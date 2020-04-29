【歐洲銀行重創】瑞銀CEO：銀行不派息難成「新常態」

▲ 瑞銀集團行政總裁安思傑（Sergio P. Ermotti）於績後電話會議上指，不相信取消派息會成為銀行業「新常態」。

肺炎疫情全球擴散，經濟衰退風險突襲，不少歐洲銀行已取消或延遲派息。其中，國際大行瑞銀亦在監管機構壓力下，延遲派發部分去年股息。瑞銀集團行政總裁安思傑（Sergio P. Ermotti）昨於績後電話會議上指，不相信取消派息會成為銀行業「新常態」。



安思傑解釋，肺炎疫情來襲，該行已感受到其對業務帶來的衝擊，而由於歐洲銀行業需保持資產負債表穩定，並應付潛在之信貸損失，故認為行業短期取消派息的舉動「合理」。但長遠來看，考慮到股息收入對股東來說甚為重要，他不相信取消派息會成為銀行業之「新常態」，又指該行往後將關注旗下資本水平。

瑞銀期內淨信貸損失支出（net credit loss expense）為2.68億美元，遠高於去年同期的2,000萬美元。安思傑說，相關損失主要源自對瑞士中小企之借貸、樓宇按揭，以及倫巴第貸款（Lombard loans），但補充指亞洲市場的淨信貸損失支出不多，僅100萬美元，這是因為該行在這方面的借貸門檻偏高，有利減低撥備。

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